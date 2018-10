IFK Göteborg har det tufft i allsvenskan. Laget har inte vunnit på sju raka matcher och i och med Sirius seger mot Trelleborg under söndagen ligger Blåvitt bara en poäng före Dalkurd på kvalplats.

På måndagen ställs Blåvitt borta mot Brommapojkarna och då får man klara sig utan mittbacken André Calisir och mittfältaren Vajebah Sakor. På sin hemsida skriver Blåvitt att de bägge dras med lårskador och att de därmed inte kan spela måndagens match.

Matchen mot BP är Göteborgs första sedan klubben sparkade sportchefen Mats Gren och den assisterande tränaren Alf Westerberg.

