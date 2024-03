Blåvitts glädjebesked - Sebastian Ohlsson i full träning: "Jävligt skönt"

Djurgårdens IF

Sebastian Ohlsson hade ett skadefyllt 2023 i IFK Göteborg, där det till slut landade på 15 framträdanden och fyra mål för 30-åringen.

Under vintern utfördes en operation för att åtgärda en spricka i Ohlssons vadben. Efter en lång försäsong utan spel gjorde han slutligen sin första fulla träning med Blåvitt under onsdagen.

- Jag är trött, minst sagt. Det här kändes i benen. Det var ändå fem månader sedan jag gjorde en full träning och så var det på gräs nu också... det suger i benen, säger han och pustar innan han fortsätter:

- Det är jävligt skönt. Man blir ju alltid lite frustrerad när man kommer tillbaka. Då vill man känna sig pigg och fräsch direkt, men det är orimligt att göra det efter fem månader.

Hur har vintern varit för dig?

- Tung. Tung träning, tråkig träning. Men det är lite lättare att köra rehab inför säsong än under säsong. Min förhoppning var att gå in och få en hel försäsong och få jobba på min position, men nu är det som det är… Jag har gjort det här förut.

Hur nära Sebastian Ohlsson är matchspel har han svårt att svara på. Han tror att han kan klara några minuter redan nu - men samtidigt är det viktigt att skynda långsamt.

- Det är upp till coach hur han vill spela in mig. Det är väl alltid lite större risk när man kommer tillbaka, att gå in i match, men just skadan som jag hade är jag inte orolig för. Den är ihopskruvad och läkt.

- Det är väl mer att resten av kroppen ska hänga med. Det är där den största utmaningen är. Och att man ska komma i form. Man har en liten uppförsbacke för de andra är lite längre fram, men förhoppningsvis går det hyfsat fort.

Tror du att du kan vara med i matchtruppen mot Djurgården på måndag?

- Det är en bra fråga. Ni får nog kolla med tränare och fysios.

Känner du dig starkare nu rent fysiskt än före skadan?

- Om jag ska brottas kanske (skratt). Nej men det där är så svårt att säga. Fotbollsmässigt gör jag så klart inte det och inte konditionsmässigt heller. Visst, jag har kört på som fan med vattenträning, cykel, assault bike och så vidare, men det är inte samma sak som att spela fotboll.

Medan Sebastian Ohlsson har slitit på gymmet för att få kroppen i speldugligt skick har IFK Göteborgs försäsong trummat på vid sidan av. Hans uppfattning är att det har varit upp och ner för laget under inledningen av året.

- Det är väl så det blir när man försöker hitta något nytt. Det blir lite fram och tillbaka. Men det är svårt för mig att säga eftersom jag inte har varit på planen, man får inte samma känsla vid sidan som de som är på planen.

- Vi har så klart saker att bättra på, det har väl alla lag, men vi har kommit en bit på vägen. Men vi är långt ifrån dit vi vill komma.

Hur trygg är du i att Blåvitt kommer vara bättre 2024 än 2023?

- Det är jag ganska trygg med. Sedan har jag inte spelat än så jag vet förstås inte hur det känns så, men den situationen har jag svårt att se att vi ska sätta oss i igen. Det jobbar vi hårt varje dag för att slippa.

IFK Göteborg spelar allsvensk premiär hemma mot Djurgården på måndag, den 1 april.