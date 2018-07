Under sommaren har Blåvitt bland annat tappat Sebastian Eriksson och mittfälten Mikkel ”Mix” Diskerud. Sedan tidigare stod det dessutom klart att målvakten Pontus Dahlberg skulle lämna klubben för spel i Watford.

Efter 14 spelade omgångar i allsvenskan ligger Göteborg på 12:e plats i tabellen och senast föll man borta mot Sirius efter att ha åkt på straffar.

Trots laget prekära tabellsituation kom uppgifter tidigare i veckan om att Blåvitt vill sälja Elias Mar Omarsson, som svarat för flest mål i klubben under säsongen. Detta är dock något som sportchef Mats Gren dementerar.

- Det blir ju mycket spekulerat nu, men de uppgifterna stämmer inte alls för tillfället, säger han till Göteborgs-Posten.

- Men sen kan det ju finnas spelare som vill bort från oss också, men då är det ju inte att vi vill sälja spelare. Utan det är kanske spelare som vill lämna för att man inte är nöjd med vissa saker. Det är ju en jäkla skillnad.

På lördagen möter Blåvitt tabelljumbon Brommapojkarna på hemmaplan i en match som du kan se på C More och streama via cmore.se