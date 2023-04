Boman: "För mig handlar det om att gasa"

I fjol fick André Boman, 21, sitt stora genombrott efter att ha framträtt i 29 allsvenska matcher för Varbergs Bois.

Det resulterade i en uttagning till januariturnén och en flytt till Elfsborg.

Högerbacken, som kan flera på olika positioner, beskriver de första månaderna i Boråsklubben som lärorika.

- Första tiden har varit jättebra och jag har kommit väl in i gruppen, jag har lärt mig mycket under dessa månader. Jag har blivit en bättre fotbollsspelare under den här tiden. Man lär sig väldigt mycket med tanke på alla bra fotbollsspelare och tränare man har runtomkring sig. Jag känner mig i bättre form än förra året, säger Boman och fortsätter:

- Det är också mycket att anpassa sig till - taktik, formation och sådana saker. Det klaffar bättre nu. Om jag väl får chansen känner jag mig mer redo nu än vad jag gjorde i början. Men det handlar också om att ha tålamod och det känner jag att Jimmy (Thelin, manager) ger mig. För mig handlar det bara om att gasa nu.

Kan du sätta fingret på något konkret som du har blivit bättre på?

- Det är nog att tänka lite snabbare, att veta vad man ska göra med bollen när man väl får den. Det är smågrejer. Det handlar också om det taktiska, exempelvis hur mycket man ska flytta in till mittbacken. Det är smågrejer som gör mycket när det väl är dags.

Du konkurrerar med Johan Larsson. Har du fått några råd från honom?

- Jag har kollat väldigt mycket på honom och hur han spelar. Hans offensiv vill man utveckla själv, hans högerfot är väldigt bra. Det är klart att man tittar mycket på hur han gör och försöker ta lärdom av det. Det ser väldigt enkelt ut när han gör saker och för mig handlar det om att titta på det och göra samma sak. Det kan vara att lägga en liten chipp bakom ena ytterbacken. Det ser väldigt enkelt ut, men det handlar om att utveckla de bitarna. Jag ser det bara som en bra grej att kolla på honom. Samma sak med (Niklas) Hult. De har varit med länge och spelat på hög nivå.

Just Johan Larsson har gått före Boman i de två första matcherna för säsongen. Mot både Häcken (0-2-förlust) och Varbergs Bois (0-0) har Elfsborgs nyförvärv fått sitta på bänken i 90 minuter.

- Jag var lite beredd på att det skulle vara spelare som går före mig nu i början. Jag har bara försökt fokusera på att bli en bättre fotbollsspelare och visa att jag är minst lika sugen på att starta. Om jag inte får chansen så det bara fortsätta på träningarna. När chansen uppstår får man ta den. Jag får vara så ödmjuk som möjligt och ha tålamod. Så är det när man kommer till en ny klubb, då får man vänta på sin tur. Jag håller huvudet uppe.

I och med att Boman blev kvar på bänken i måndagsmatchen mot Varbergs Bois snuvades han även på möjligheten att spela mot sitt tidigare lag, på sin tidigare hemmaarena.

- Det är klart att jag hade velat hoppa in eller startat i den matchen. Men samtidigt måste man tänka på vad som är bäst för laget och det är vad Jimmy tänker på också. Det är bara glömma det nu och gå vidare, säger Boman och fortsätter:

- Det är klart att jag hade velat komma in i den matchen kanske avgöra (skratt). Det är väl långsökt att tänka så, men det är bara att blicka framåt.