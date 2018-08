Bonke Innocents resa ner och upp fortsätter – hyllar MFF-fansen: ”Svårt att hitta såhär bra supportrar”

Trots att han bara har spelat 500 minuter i Malmö FF så har mycket hänt för Bonke Innocent under hans år i Skåne. Han värvades för höga summor förra sommaren, men fick bara ett inhopp (i 5-0-ledning) och en start (när guldet var säkrat) under hösten.

Under försäsongen ryktades det om att han skulle lämna, men han själv ville stanna kvar trots att han sällan användes i cupen och träningsmatcherna. Han fick ett kort inhopp i premiären, och på grund av skadeläget fanns det chans att slå sig in igen. Så blev det inte, utan till slut hamnade han utanför matchtruppen. Sedan kom han oväntat in, gjorde fyra bra matcher, och blev vald till bäst på plan mot Häcken.

Sedan en ny tränare, ett par kortare chanser, men utanför truppen i två raka allsvenska matcher. När Malmö FF mötte Dalkurd förra fredagen så tog Rösler med nästan hela truppen, utom Innocent och Pavle Vagic, som strax därefter lånades ut. Några dagar senare var Innocent i en startelva i den viktiga CL-kvalsmatchen mot Vidi.

- Det var en fantastisk känsla att få chansen att spela. Jag försökte ge allt. Synd bara att matchen slutade med oavgjort.

- Det har varit många saker upp och ner, men jag håller mig bara fokuserad. Tränar på och försöker ta chanserna jag får.

Efter matchen har Innocent vid två olika tillfällen fått mycket beröm av Uwe Rösler.

- Jag är väldigt glad för Bonkes skull. Han har inte varit med i matchtrupperna så ofta och i dag fick han chansen, och han tog den verkligen. Han var fantastisk i dag, sa Rösler på presskonferensen efter Vidi-matchen.

22-åringen Innocent har även känt av att han har fått mycket stöd av de egna fansen.

- De är fantastiska, otroligt bra supportrar. Det är svårt att hitta såhär bra supportrar någon annanstans.

Trots den bristande speltiden har han heller aldrig velat lämna MFF.

- Nej, nej, nej, nej, nej. Man vet aldrig i fotboll, men jag försökte bara hålla mig positiv.

I dag har MFF ett Skånederby mot Trelleborgs FF, och det var i vårens match som Innocents stora vändning i MFF kom. Han gjorde ett bra inhopp, trots förlusten vilket gjorde att Magnus Pehrsson fick sparken. När Daniel Andersson tog tillfälligt över tränarrollen så fick Innocent spela varenda minut i tre matcher, och då Oscar Lewicki lär spela mittback i dag så finns åter chans för Innocent att få speltid.

MFF möter i dag Trelleborg, i en match som börjar 16.00 och sänds via C More.