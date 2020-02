Bosse Andersson om affären: "Vår största transfer - by far"

Djurgården säljer sin lagkapten. För en rekordsumma. - Vår största spelartransfer by far, säger sportchefen Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

På fredagen bekräftade kinesiska Dalians köp av Marcus Danielson officiellt presenterat. Lagkaptenen under guldåret 2019 får sällskap av Sam Larsson som även han skrivit på för samma klubb.

FotbollDirekt uppger att Djurgården får 42 miljoner för Danielson, samtidigt som Expressen skrivit att det landar på över 50 miljoner.

Sportchef Bosse Andersson hymlar inte med att man får rejält betalt för Danielson.

- Sportsligt är det ett otroligt tufft tapp, givetvis. Det är vår lagkapten och han var en otroligt starkt bidragande orsak till att vi vann SM-guldet. Han är dessutom landslagsman. Sedan är det klart att valet är ganska enkelt när vi får de förutsättningarna för en spelare som kom in för två år sedan, gratis, i den åldern. Vi säljer en mittback som är 31 år och han går en övergångssumma som är vår största spelartransfer by far, säger han till Fotbollskanalen.

Ni är nöjda med affären rent ekonomiskt?

- Ja, absolut. Vi har ansvar att driva en fotbollsklubb och det här beslutet var ganska enkelt, dels för spelaren och dels för Djurgården. Det som är bra är att det är en månad kvar på transferfönstret och vi har gjort det här tidigare, sålt spelare, men ändå lyckats ha en sportslig framgång genom att komma till Europa, vunnit cupen och blivit svenska mästare. Det är tufft men det ger möjligheter för Djurgården att vara med och konkurrera över tid framöver.

Det har rapporterats om mellan 40 och 50 miljoner. Är det där någonstans ni landar?

- Ja jag kan bekräfta att det är en väldigt stor övergångssumma för oss och det är vår största spelartransfer genom tiderna.

Är du förvånad över att ni får så bra betalt, med tanke på Marcus ålder och position?

- Dels så är Marcus Danielson en väldigt skicklig fotbollsspelare. Det är grunden. Samtidigt så har vi gjort sådan här spelarförsäljningar tidigare, vi är ganska snabba och professionella. Det var tidspress så det var inte så mycket tjafs om övergångssumman.

Behöver ni ersätta Marcus?

- Det är svårt att ersätta Marcus både som spelare och person. Vi har en bra trupp i dagsläget men vi kommer att arbeta för att kunna titta på om vi kan förstärka Djurgården på ett bra sätt.