Bosse Andersson om Bråtveit: "Inte här för att spela Uno och sitta i rehabrummet"

Djurgårdens målvakt PK Bråtveit petades av Djurgårdens tränarduo till det senaste derbyt mot Hammarby. Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand valde att ställa Tommi Vaiho i mål. Bråtveit petades även under fjolåret då Djurgården tog guld - och var i en intervju med Aftonbladet under gårdagen, frågande kring tränarnas resonemang som handlade om att lagethelt enkelt släppt in lite för billiga mål.

– Jag håller inte med. Att målen vi släpper in är för enkla? Jag tycker inte det. Om jag hade hållit med så hade jag varit mindre besviken. Men jag håller inte med. Självklart blir jag sur över alla mål vi släpper in, alla målvakter vill alltid bli bättre. Något av målen ska jag ha tagit. Men att det skulle vara så många enkla mål? Nej. Man behöver inte hålla med sina tränare om allt även om man respekterar varandra, sa Bråtveit till tidningen, samtidigt han öppnade för att han kanske skulle behöva se sig om efter en ny klubb.

I podcasten Studio Allsvenskan ger nu Djurgårdens sportchef Bosse Andersson sin syn på norrmannens utspel.

- För det första måste man träna. Jag var på träningen i dag och han var i rehabrummet, det är en första grej för att man ska kunna konkurrera om att spela match. Hade det varit match i går så hade han inte varit med. Vi har två målvakter som förväntar sig att få spela, både Vaiho som var guldhjälte föra året och PK som fick sitta på bänken 20 matcher. Nu har PK spelat extremt mycket matcher och ibland måste man vaska om. Jag tyckte att det var helt rätt. Först måste han börja träna, han är inte här för att sitta och spela Uno och sitta i rehabrummet, då kommer han inte att spela, säger han i podden.

Bosse Andersson öppnar samtidigt för att man kanske får titta på en lösning där PK kanske ska hitta en ny klubbadress.

- Vi kanske får titta på nåt i framtiden, han har rätt där, men först måste han börja träna så han kan ta upp konkurrensen.

Generellt säger Andersson att det inte är konstigt att det förekommer sura miner stundtals, hos de som anser sig bör spela varje match. Han tar Emir Kujovic som exempel. Även anfallaren har tidigare i år uttryckt en besvikelse över speltiden.

- Vi har en ganska bred trupp, vi har konkurrens om platserna, tränarna tar ut laget som man tror ska vinna matchen. Vi har spelare som blir besvikna när man inte spelar, det får man acceptera i en klubb som Djurgården, när man var med och vann SM-guld och bidrog till det förra året. Vi har en stor konkurrens i vår trupp, några sitter på bänken, några spelar. Sedan att det blir rakt och en ärlighet, jag tycker att tränarna hanterar det bra och spelarna är på den nivån att det är vardag. Emir har varit utlandsproffs och sedan kanske man haft skador som ni inte vet om och så. Media älskar det där också. De skriver inte om matchen mer, ni såg väl landskampen kring Kulusevski, då blev det rubriker trots att man gjorde en bra match.