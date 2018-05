BP-Djurgården avbröts tillfälligt - domaren skadades efter olyckshändelse

Det var i mitten av den första halvleken i mötet mellan Brommapojkarna och Djurgården som matchen avbröts. De första rapporterna från C More sa att den assisterande domaren hade träffats av en inkastad flaska mot huvudet.

Det visade sig senare ha en helt annan förklaring. Den assisterande domaren kolliderade med en funktionär vid sidlinjen, som höll i en vattenflaska.

- Vi har rett ut situationen, som gjorde att domaren avbröt matchen. En olycklig händelse, en publikvärd stod för nära med sin vattenflaska, som domaren sprang in i. En olycklig händelse, ingen inkastad flaska från publiken, säger matchdelegaten Lennart Vestervall till C More.

- Det är bra med domaren, han kan fortsätta matchen. Han blev chockad och upprörd, men kommer nu att fortsätta.

Matchen kunde återupptas efter ett avbrott på cirka 20 minuter.