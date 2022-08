Brännström uppges vilja lämna Mjällby - Larsson förnekar: "Har han inte sagt"

Andreas Brännström har i år lett Mjällby AIF till fina resultat i allsvenskan, då Blekinge-laget just nu är på åttonde plats i seriespelet. Under tisdagen uppger Aftonbladet att chefstränaren meddelat klubben att han kommer lämna efter säsongen. Enligt tidningen gavs beskedet under ett möte under tisdagen.

Nu går sportchefen Hasse Larsson ut och förnekar det.

- Nej, det har vi inget avtal med. Har ett plus ett år, så vi får se efter säsongen. Det har han inte sagt något om (att tränaren ska lämna), säger Larsson till Fotbollskanalen.

Då är det inget som är klart att han vill lämna?

- Nej, det är det inte.

ANNONS

Har ni diskuterat framtiden?

- Det har vi lite grann. Vi har ett plus ett och vi har erbjudit honom en förlängning, som vi hoppas han tar. Det är vår förhoppning. Vi är nöjda med honom och övriga tränarstabens jobb.

Vad har du för känsla om han förlänger?

- Jag har ingen känsla. Det beror nog på vem som dyker upp - om han anser att det är något bättre. Det är hans första år som allsvensk tränare i år, så han kan nog må bra av något år till i Mjällby.

För tillfället är huvudtränaruppdraget i Malmö FF vakant och nyligen rapporterade Fotboll Skåne att de himmelsblå har tagit kontrakt med Mjällby rörande Brännström.

Larsson menar dock att inga klubbar varit i kontakt med Mjällby om Brännström.

- Nej, det har det inte.

Brännström sa i sin tur nyligen så här om MFF-ryktet:

ANNONS

- Alltså. Jag har aldrig varit den som har jagat jobb eller tänkt karriärmässigt. Nu är jag här i Mjällby och tanken är att jag ska fortsätta vara här, sa Brännström då.