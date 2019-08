Buya Turays självsäkra besked: "Kommer vinna ligan - det är säkert"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Mohamed Buya Turay sänkte under lördagen Malmö FF.

Nu meddelar anfallaren att Djurgården kommer att ta SM-guld.

- Vi kommer att vinna ligan, det är säkert, säger han till C More.