C More-expertens löfte: "Klipper Janssons gräsmatta hela 2019 om Bajen vinner guld"

Hammarby har inlett årets allsvenska på ett strålande sätt. Efter nio spelade matcher har laget åtta vinster och ett kryss. Man leder serien med hela sex poäng.

Men C Mores expert Erik Edman, tidigare spelare i bland annat svenska landslaget och Tottenham, tror inte att Bajen kommer att hålla hela vägen i år. I det senaste avsnittet av podcasten Ljugarbänken, som spelades in innan Hammarby slog Malmö FF med 3-2 under onsdagen, säger Edman följande:

- Om Hammarby vinner SM-guld så lovar jag att jag ska klippa Jesper Janssons gräsmatta under hela 2019.

Hur Jansson själv reagerar på löftet? Efter segern mot MFF träffade Fotbollskanalen sportchefen och frågade om Edmans utspel.

- Där ser man. Det var ingen stor uppoffring. Jag har ju en så liten trädgård (skratt), säger Jansson.

- Vi får väl se om det blir så.

Tar han för lätt på er?

- Jag har sagt hela tiden att vi inte är någon dagslända, men sen får vi se hur långt det här räcker. Vi fick in viktiga utlösare i truppen i vinter, med "Niko" (Nikola Djurdjic) och (David) Fällman och samtidigt visste vi vilken potential som redan fanns.

Jansson poängterar att säsongen är lång, men sportchefen är tydlig med att Hammarby har en stark tro på sin egen kvalitet och vad man kan prestera framöver.

- Vi kör, säger han.

När Edman spelade i Helsingborgs IF mellan 2010 och 2013 var Jesper Jansson sportchef i klubben.