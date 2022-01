Caf har stoppat Amoo - får inte spela Afrikanska mästerskapen

Hammarby-talangen Akinkunmi Amoo imponerade i fjol i allsvenskan och i förra veckan skrev Aftonbladet att Nigerias landslag vill ersätta anfallsstjärnan Odion Ighalo (kan inte delta på grund av en kontraktsdispyt) med just Amoo i Afrikanska mästerskapen, som drog igång i helgen. Enligt tidningen ansökte nyligen Nigerias fotbollsförbund om dispens hos det afrikanska fotbollsförbundet (Caf) om att få göra en sen truppändring.

Nu rapporterar Soccernet.ng att Amoo inte ansluter till Nigerias mästerskapstrupp. Förbundskaptenen Augustine Eguavoen berättar att det afrikanska fotbollsförbundet stoppat Amoo från att vara med i mästerskapet.

- Vi ville kalla in Silas Nwankwo eller Akinkunmi Amoo för att ersätta Ighalo, men Caf insisterade på att vi inte kunde det med anledning av att det inte är beroende av en skada, säger förbundskaptenen enligt sajten.

Amoo får därmed i stället förbereda sig med Hammarby inför den kommande säsongen i Sverige och följa Nigerias landslag på avstånd. Nigera inleder under tisdagen gruppspelet med spel mot Egypten i Afrikanska mästerskapen.

All the best Super Eagles! 🇳🇬 #AFCON2021 pic.twitter.com/eEcWzePOdh