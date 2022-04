Carneil spås få sitt stora genombrott i Blåvitt: "Ska visa upp mig vid varje tillfälle jag får"

Efter att ha gjort succé för IFK Göteborg i P19-allsvenskan i fjol, när Blåvitt vann SM-guld, fick den nu 18-årige Hussein Carneil börja träna med klubbens A-lag under hösten 2021. Inför försäsongen 2022 flyttades han sedan upp till A-laget fullt ut.

Väl under försäsongen imponerade den kvicke och tekniske yttern. Han har efter sina insatser lovordats stort av såväl tränaren Mikael Stahre, som lagkamrater och klubbens supportrar - vilket till slut mynnade ut i att han fick skriva på ett A-lagskontrakt om fyra år med klubben i mitten av mars.

På Fotbollskanalens genombrottsenkät under den allsvenska upptaktsträffen var den gemensamma faktorn hos både Stahre och lagkapten Marcus Berg att Carneil var en spelare att hålla koll på i Blåvitt under allsvenskan 2022.

- Hur Carneil är? Bra fysik, speed, tempoväxling. Vi kommer definitivt få se honom under våren i allsvenskan, förklarade Stahre.

Och visst hade han rätt. Under de inledande fem allsvenska omgångarna har 18-åringen noterats för två inhopp, varav ett på Eleda Stadion mot Malmö FF när Göteborg jagade ett kvitteringsmål.

Det har gått snabbt för Carneil. Inför säsongen 2021 visste talangen om att det skulle vara hans sista säsong i klubben som junior, och då gällde det att visa sig redo för A-laget i mån om att stanna kvar i klubben.

- Det gällde att gå 100 procent för att visa upp sig för A-laget och nå dit. Jag var tvungen att bevisa att jag hör hemma där. Ingenting sker av en slump, det gäller alltid att jobba hårt och visa att man förtjänar något. Men det gick bra med P19-laget, bland annat i SM-finalen som vi vann. Kort därefter fick jag chansen att göra några träningar med A-laget, sedan blev det försäsong med dem också, där det gick bra, och till slut fick jag skriva A-lagskontrakt. Då var det bara skriva på, det är bara för IFK Göteborg jag vill spela för, säger Carneil till Fotbollskanalen.

På några månader gick han från juniorfotboll till seniorfotboll för första gången i sin karriär. En stor omställning, men som han känner har gått bra.

- Det känns som att det har gått bra. Det känns också bra att bara vara med i A-laget och få seniorerfarenheten. Jag kommer att kämpa och göra min grej för att vara på planen framöver. I början var det lite svårt att ställa om, men sedan kom man in i det och nu är det inga problem tycker jag. Skillnaden vänjer man sig vid snabbt.

Vad var den största skillnaden?

- Det var högre tempo och det var mer spring. Men man kommer in i det. Styrkan och snabbheten är något jag tränar på varje dag, så just den biten kändes bra.

Har du fått mycket hjälp av dina lagkamrater?

- Ja, de har hjälpt mig mycket och jag har kommit in i gruppen snabbt. De tog emot mig på ett bra sätt och såg till att jag kom in i allt så snabbt som möjligt. Speciellt Tobias (Sana), om jag ska nämna någon. Han har hjälpt mig väldigt mycket med tips och råd för att komma in i A-lagsmiljön snabbt, så det jag får rikta ett stort tack till honom för.

Carneils insatser under försäsongen imponerade inte bara på Blåvitt. I slutet av februari kallade det afghanska fotbollsförbundet upp honom till Afghanistans A-landslags samling i mars månad. Detta efter bara 20 tävlingsminuter på kontot.

"Efter förbundskapten Arnush Dastgirs godkännande kommer den afghanska fotbollens unge stjärna i Sverige, Hussein Carneil, att bjudas in till landslaget", skrev det afghanska fotbollsförbundet på sitt Instagramkonto.

Men Afghanistan var inte de enda som hade imponerats, utan 18-åringen fick samtidigt en kallelse till det svenska P19-landslagets läger i Frankrike. På grund av att lägrena krockade med varandra var han tvungen att ta ett beslut och välja mellan Afghanistan och Sverige. Då valde han Sverige.

- Jag fick tänka igenom det noga. Tankarna gick fram och tillbaka, men till slut blev det Sverige. Båda känns som hemma för mig, och det kunde lika gärna ha blivit Afghanistan för det är också mitt hem. Men jag pratade igenom det med familj och vänner, och det ledde mig till att välja Sverige.

Känns det som att du fattade rätt beslut, så här i efterhand?

- Ja, verkligen. Jag är ingen som väljer något och ångrar mig. Om jag väljer något så kör jag på det fullt ut. Det finns ingen ånger alls.

Innebär det att du vill gå så långt som du kan med de svenska landslagen?

- Om både Sverige och Afghanistan vill att jag ska representera deras A-landslag i framtiden är det någonting jag får ta ställning till då. Det är ingenting jag tänker på nu. Men som sagt, det finns ingen ånger alls att jag valde Sverige.

Nu riktar 18-åringen i stället blicken mot resten av säsongen - och där är målsättningen tydlig.

- Att komma in i A-laget så mycket som möjligt, att få speltid. Nu är det bara att köra hundra procent på varje träning och varje match, då jag får tillfälle att visa upp mig. Det är det som avgör.

Carneil spelade för IFK Göteborgs U21-lag mot Utsiktens motsvarande lag under tisdagskvällen. Då vann Blåvitt med 2-0 - och Carneil spelade fram Erik Sorga till 2-0-målet.