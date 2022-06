Christiansens återkomst närmar sig: "Vi vänder på varje sten"

Lagkaptenen Anders Christiansen missade allt spel förra månaden sedan han fått en känning i baksida lår mot IFK Göteborg. Dansken har inte kunnat träna för fullt efter uppehållet heller, men är aktuell för en plats i truppen i måndagens möte med Helsingborgs IF. Bara Oscar Lewicki och den långtidsskadade Adi Nalic är helt borträknade.

Hur bedömer du chanserna att spela i morgon?

- Vi får se. Nu har jag tränat med laget den här veckan - det är klart att vi har en ambition om att vi ska gå hela vägen i Europa också. Från och med i morgon har vi 34 matcher framför oss, plus en cupmatch kanske med, så det blir otroligt intensivt. Det är det man ska väga in - ska man ta en minsta risk och bara köra på, eller ska man ta det lite mer “safe” en eller två dagar, eller en eller två matcher? Jag känner mig redo, men det är mer hur redo jag är? I och med att det är så länge sedan jag spelade. Vi tar det en dag i taget och utvärderar under tiden.