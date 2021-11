Čolaks glädjebesked: Uppkallad till landslaget efter återbud

Efter att ha haft det aningen tuffare med målskyttet under oktober månad dök Antonio Čolak upp när Malmö FF behövde honom som mest, då han stod för två mål för att vända underläge till seger borta mot Sirius i den allsvenska guldstriden. Därefter följde en stark match mot Chelsea i Champions League.

Det har övertygat den kroatiske förbundskaptenen Zlatko Dalić att kalla in MFF-anfallaren till Kroatiens kommande landslagssamling då de ska ta sig an Malta och Ryssland, efter att Torino-anfallaren Josip Brekalo och Chelsea-mittfältaren Mateo Kovačić tvingats lämna återbud. Även Salzburgs Luka Sučić har kallats in.

Čolak kallades till Kroatiens landslagssamling i september, då han fick spela 54 minuter mot Slovakien och Slovenien, men fick sedan stanna hemma från samlingen i oktober. Men nu är han alltså tillbaka.

🇭🇷 Antonio Mirko Čolak of @Malmo_FF and Luka Sučić of @RedBullSalzburg will join #Croatia squad for the upcoming @FIFAWorldCup qualifiers against Malta and Russia!#BeProud #WCQ #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/tZ73QAllEC