Cooper Love väntas återvända - svarar om framtiden: "De ska höra sig för med Elfsborg"

Jack Cooper Love, 21, gick i somras på lån till Halmstads BK - efter ett mål och en assist på elva inhopp med IF Elfsborg under den allsvenska vårsäsongen. Forwarden bidrog därefter under hösten med två mål och en assist på åtta starter och åtta inhopp, då HBK till slut säkrade ett nytt kontrakt i allsvenskan.

Nu menar 21-åringen att det har varit en värdefull säsong för honom.

- Det har varit en händelserik säsong, då det har varit mycket som har hänt. Jag började i Elfsborg, gnuggade på, och försökte jobba mig in i laget, men jag fick inte speltiden och minuterna som jag hade hoppats på och hade velat ha. Därav fick det bli Halmstad med en ambition om mer speltid och att få allsvensk erfarenhet, och nu när jag summerar säsongen har jag fått det, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det började med inhopp, och jag tycker att jag gjorde det bra, så då blev det sedan en startplats. Vi hade i perioder det tufft som lag, men jag tar med mig all erfarenhet från allsvenskt spel och i åldern som jag är i just nu, så är alla minuter jag kan få viktiga för mig. Sedan var sista två-tre veckorna lite jobbiga, då jag fick en liten skada som hämmade mig. Jag kunde inte träna fullt, men det är samtidigt en del av fotbollen.

Hur ser du på din poängproduktion?

- Jag vet väl någonstans av tidigare erfarenhet, att så länge man kan jobba sig in i ett lag och är på ute planen kommer mål och assist att komma. Jag gjorde tre plus två på åtta starter i år, och det är väl inga jättesiffror, men det är en bra början på min allsvenska karriär. Jag gjorde många mål och assist i superettan förra året, och nu är fokus på att göra det i allsvenskan också. Alla poäng räknas, och jag tar med mig dem. Det jag värdesätter mest av allt är att jag har fått erfarenhet av allsvenskan.

När IF Elfsborg i söndags spelade mot Malmö FF om SM-guld satt Cooper Love på bänken för HBK mot Hammarby IF i Stockholm. 21-åringen följde resultatutvecklingen i Skåne, och lider med Borås-klubben.

- Det var lite speciellt. Jag satt och hoppades på det bästa för alla kompisar i Borås och alla runt om Elfsborg, som jag har kommit väldigt nära. Vi hade samtidigt en match att utföra i Stockholm också, men jag kunde följa med lite lätt, då planen var att inte spela så mycket med anledning av att jag var hämmad av en skada. Jag hade koll på resultattavlan när jag satt på bänken. Det var synd att det inte räckte hela vägen. Jag hade unnat dem det, då de har gjort en otrolig säsong, säger han.

Du hade väl också fått medalj?

- Ja, någonstans var jag ändå med under våren med elva inhopp på tolv matcher, så jag har varit delaktig, även om jag inte har varit bärande. Jag har varit med och påverkat, och det är synd att det inte räckte hela vägen, men det ser väldigt bra ut för kommande år. Det finns nog mycket att ta med sig och bygga vidare på.

Cooper Love kommer fortsätta att träna med HBK lånet ut, och har därefter kontrakt med Elfsborg över 2025. Han har just nu fokus på att konkurrera i Elfsborg nästa år.

- Så som det är nu har jag haft fullt upp med att se till att Halmstad säkrar ett nytt kontrakt, vilket vi lyckades med, och Elfsborg har haft fullt upp med en intensiv höst och guldstrid, så vi har därmed inte haft jättemycket dialog. Vi sa från första början att jag skulle göra det så bra jag kunde i Halmstad, utvecklas som spelare och få erfarenhet till när jag kommer tillbaka 2024. Nu blir det därmed lite semester, och sedan är det vi har sagt tidigare att jag kommer tillbaka till Elfsborg och försöker konkurrera där. Sedan får vi se hur det ser ut.

Samtidigt berättar Cooper Love att Halmstad vill höra sig för hos Elfsborg om framtiden.

- Jag har haft lite dialog med Magnus (Haglund, manager i HBK), och vi har båda varit väldigt nöjda med hur utfallet har varit, och sedan har vi lämnat det vid att de ska höra sig för med Elfsborg hur tankarna går. Sedan får de ta ett beslut utifrån det. Det är absolut ingen dörr som är stängd där. Det vi har sagt är att vi båda ska gå på lite uppehåll nu och sedan får vi höras av efter det, säger han.

Skulle du vara öppen för HBK, eller är det fullt fokus på Elfsborg?

- Jag får förhålla mig till det jag har. Det går inte att sitta och tänka på om och men. Sedan måste jag säga att jag är otroligt tacksam gentemot HBK för alla chanser som Magnus och klubben har gett mig. Det har varit viktigt för mig och jag har trivts jättebra här, samtidigt som jag har stor respekt för HBK. Om det leder till det och det är det bästa utfallet för mig, så hade det absolut varit otroligt kul. Men där är vi inte riktigt än. Det är nog många grejer som behöver falla på plats och jag förhåller mig först och främst till mitt kontrakt med Elfsborg. Sedan får man ta det dag för dag beroende på hur det ser ut.