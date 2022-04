Corona berättar om Sundsvall-flytten - och hälsar till Zlatan: "Får komma till Sverige"

Amerikanen Joe Corona, som nyligen köptes ut av MLS-klubben Houston Dynamo, skrev i veckan på ett låneavtal med Gif Sundsvall över 2022. Mittfältaren har i flera år spelat i den mexikanska högstaligan och gjort 75 matcher i MLS, men får nu för första gången i karriären testa på spel i allsvenskan och i Europa.

Corona landade i dagarna, tränade under lördagen med "Giffarna" och vill nu anpassa sig så fort som möjligt till den nya tillvaron i Sverige.

- Det har varit bra. Jag försöker anpassa mig så snabbt jag kan. Det har varit tufft med jetlagen och tidsskillnaden, så jag försöker få så mycket sömn som möjligt. Jag vaknade upp mitt i natten, men det går bra. Jag har börjat träna och lära känna killarna. Det är en övergång, och jag är fortfarande i anpassningsperioden, men jag ser fram emot att starta säsongen och förhoppningsvis spela snart, säger han till Fotbollskanalen.

Hur hamnade då Corona egentligen i Sundsvall? 31-åringen berättar om sitt val.

- Det var en möjlighet. Efter Houston fanns det intresse från Sundsvall. Brian (Clarhaut, assisterande tränare) kände till mig, inte personligen, men han visste hur jag var som spelare och klubben tog kontakt med min agent, så vi började prata. Jag fick tänka lite och sedan tog jag den här möjligheten, säger han och fortsätter:

- Jag tycker att det är en bra upplevelse för mig att få komma till ett nytt land och uppleva en annan typ av fotboll. Det är en bra nivå på fotbollen här i Sverige, och det är Europa, vilket jag vill uppleva. Det var därför jag tog ett beslut ihop med min fru om att vi skulle komma hit och göra det bästa av den här säsongen med Sundsvall.

Har du tänkt tidigare på att spela i Europa?

Vad vet du om allsvenskan?

- Jag vet att det är en bra nivå på fotbollen. Jag har pratat med några kollegor hemma, som spelat i ligan, som "Mix" Diskerud och Adam (Lundqvist) från Houston Dynamo. Han (Adam Lundqvist) är svensk, så han var en stor del i beslutet. Han gav mig bra feedback. Sedan pratade jag såklart med tränarna innan jag kom till laget. Jag kommer med ett öppet sinne och vill lära mig ligan och spelstilen så snabbt som möjligt, så att jag kan anpassa mig. Jag ser verkligen fram emot att spela i den här ligan i år.

Corona har, utöver tre år i MLS, erfarenhet av spel i bland annat Club Tijuana och Club America i Mexiko, där han stannade i runt tio år. Det var en fin tid i karriären.

- Det var en väldigt bra tid och upplevelse för mig. Det var där jag startade min karriär och jag hade några bra år och några okej år, som alla spelare har i sin karriär. Jag njöt av det och den mexikanska ligan håller väldigt bra nivå, samtidigt som det är bra kvalitet på spelarna och stora klubbar där nere. Det är ett land som jag älskar. Min pappa är mexikan och jag har många vänner där nere, så jag tycker den mexikanska ligan är väldigt bra.

Corona har samtidigt bott i storstäder som Los Angeles och Houston, och får därmed nu vänja sig vid ett liv i Sundsvall, som är en lite mindre stad.

- De sa att det inte är som i LA eller i Houston, säger han och skrattar.

- Det är en mindre stad, men det är bra människor, och jag har allt jag behöver. Under mina få dagar här har jag njutit av staden.

När 31-åringen bodde i Los Angeles senast spelade han med Galaxy under säsongerna 2019 och 2020 i MLS. Då var han under första säsongen bland annat lagkamrat med den svenske anfallsstjärnan Zlatan Ibrahimovic.

- Det var en jättebra erfarenhet. Jag hade en bra relation med Zlatan. Självklart vet vi alla om hans kvalitet och hur han påverkar matcher över hela världen. Det var en ära att spela med en spelare som honom. Jag njöt verkligen av det, säger Corona.

Hur var han som lagkamrat i omklädningsrummet?

- Han var en "all over"-kille. Det är Zlatan, en karaktär. Jag tycker han var väldigt oförutsägbar, men han var generellt sett en bra kille. Han krävde mycket av sig själv och av sina lagkamrater, då han hela tiden ville vinna. Han försökte hela tiden hjälpa laget så mycket som möjligt. Han var, som sagt, en "all over"-kille. Ibland kom han in och sa inte ett ord och ibland kom han in och var den mest vänliga människan i världen. Det var en intressant kille, men det var väldigt bra.

Tidigare har Sebastian Lletget, som också spelade ihop med Ibrahimovic i Galaxy, uttalat sig om hur tiden var med svensken och var då negativ. Han sa att han fick en bättre känsla och kunde känna sig fri efter att anfallaren lämnade klubben.

Corona menar att alla inte kan tycka om varandra i ett fotbollslag.

- Zlatan är såklart en speciell spelare och har en speciell karaktär och personlighet. I alla lag och i alla omklädningsrum är det svårt för alla att bli bästa vänner. Det finns så många olika personligheter, men jag har en bra erfarenhet, då jag hade en okej relation med Zlatan. Vi hade det bra, säger han.

Har du pratat med honom senaste tiden?

- Nej, jag har inte pratat med honom det senaste. Jag får säga till honom att komma tillbaka till Sverige, säger han och skrattar.

Nu fokuserar Corona på "Giffarna" och hoppas spela så snart som möjligt, även om söndagens premiär mot IK Sirius borta kommer lite för tidigt.

- Jag tror det blir lite tufft i morgon, då jag precis kom hit, men förhoppningsvis är jag tillgänglig för att spela de kommande veckorna. Jag vet inte exakt när, men förhoppningsvis så snart som möjligt. I morgon är det lite för tidigt, men jag ska titta på matchen. Jag ska försöka göra framsteg för att spela så snart som möjligt.

Ännu vet amerikanen inte om det blir mer än ett år i Sverige. 31-åringen hoppas till en början på ett bra första år i allsvenskan.

- Det är lite för tidigt att säga nu. Nu kommer jag med ett öppet sinne och ska njuta av ligan. Jag vill spela så mycket som möjligt och hjälpa laget att nå framgång, då det också skulle hjälpa mig personligen. Man vet aldrig. Om jag har en bra säsong kanske jag spelar här två-tre år. Vi får titta på det senare i år. Just nu vill jag bara spela och anpassa mig och sedan får vi se vad som händer i framtiden. Jag är öppen för många saker.

Corona har gjort tre mål på 23 matcher med det amerikanska landslaget. Senaste landskampen han gjorde var mot Frankrike under 2018.