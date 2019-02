Curci aktuell för spel - och brassarna kan få göra Bajen-debut

Hammarby har lite mindre än en vecka kvar av sitt läger i turkiska Belek. Vad tränaren Stefan Billborn vill få ut av resan?

- Vi har inte börjat finjustera något. Vi testar lite också. Vi testar ganska mycket, lite variationer i uppspelsfasen och försvarsspelet lite högre upp i planen. Lite allting. Allt hänger ihop. Vi har kanske lite annorlunda spelartyper nu och det gäller att utnyttja deras kvaliteter, så vi får se. Man får ju alltid svar, det är det viktigaste. Det spelar ingen roll om de är bra eller dåliga. Man får ett svar och så får man anpassa sig efter det, säger Billborn.

Under fredagen väntar match mot japanska Shonan Bellmare.

- För oss handlar det om att fortsätta spela spelarna efter den belastning vi tror de klarar av, och sen kanske testa lite nya instruktioner och nyanser. Men jag tror att det är svårt att se från sidan.

Nye keepern Gianluca Curci skadade sig lätt i sin debut, mot St Pölten i måndags, men var tillbaka i träning under torsdagen. Även mittfältaren Jeppe Andersen, som joggade bredvid resten av truppen under onsdagens träning, körde för fullt under torsdagen.

- Och (Dennis) Widgren var med och spelade lite mer med boll. Läget är på uppgång, säger Stefan Billborn.

Är Widgren aktuell för ett inhopp i morgon?

- Det får jag nog besked om i kväll, om hur han reagerat på träningen.

Hur är det med Gianluca och Jeppe?

- De kan nog spela. Det ska inte vara några problem. Jeppe är ofta lite öm i sitt knä efter att vi spelat match, så han brukar ha någon dag extra där han kör rehabträning.

Även brassevärvningarna Jean Carlos de Brito (vänsterback) och Zé Vitor (forward) är aktuella för spel. Om sitt första intryck av nyförvärven säger Billborn:

- Jag ser väl att vänsterbacken Jean är en bra passningsspelare, trygg med bollen. Zé Vitor är ganska spänstig och känns spontant som en lite mer targetspelare. Men man vill ofta se spelarna i ett par matcher innan man bedömer deras kvaliteter.

Testar du dem i matchen i morgon?

- Jag tror nog att vi kommer spela Jean en del. Sen får vi se om Zé Vitor får spela också, det är väl inte omöjligt. Det är lite mer tveksamt, det beror lite på hur det ser ut i resten av gruppen, säger Billborn.