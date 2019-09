Da Graca minns matchen mot Peking i fjol: "Jag var helt förstörd"

I början av säsongen satsade IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi på Carl Starfelt och André Calisir som mittbackspar. Men i somras sålde klubben Starfelt till Rubin Kazan och hans plats i backlinjen tog Kristopher Da Graca, som numera är det givna valet bredvid Calisir.

Da Graca hade i fjol ett tungt år. Han satt mestadels på bänken och fick sparsamt med speltid. Han minns dock en match från förra säsongen med fasa. Bortamatchen mot IFK Norrköping. I slutet av det mötet hoppade han in och orsakade straff vid ledning 1-0. Peking gjorde mål på elvameterssparken och lyckades dessutom vinna mötet med 2-1.

- Jag kommer ihåg hur jag satt på bussen och var helt förstörd. Tårögd. Jag skulle spela U21-match dagen efter, det gick inte bra heller. Men man blir tuffare utav det. Nu läser jag ingenting. Jag kollar inte tidningar eller sociala medier, säger Blåvittbacken till GP.

Efter fjolåret hyste han också tvivel på sig själv. Han undrade om han ens platsade i Sveriges högsta serie.

- ”Håller jag allsvensk nivå egentligen?". Det har med självförtroende att göra. Har du dåligt självförtroende så fungerar inget. Det här året har varit raka motsatsen.

IFK Göteborg möter senare under söndagen Hammarby. Matchen sänds på C More Live och kan stremas på cmore.se. Matchstart 15.00.