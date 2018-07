Dahlin äntligen förstekeeper i Blåvitt: "Varit tungt - men nu mår man gött"

IFK Göteborg bytte i sommar förstemålvakt, då Pontus Dahlberg lämnade klubben för Watford, vilket lämnade plats åt Erik Dahlin, 29, mellan stolparna i allsvenskan. Han kom redan under 2007 fram i Blåvitt, men hade svårt att knipa en ordinarie plats i laget och blev utlånad i olika omgångar före han 2013 lämnade för Sogndal och därefter Trollhättan och Oddevold före han under 2016 åter tog en roll som andremålvakt i Blåvitt.

- Jag känner att jag håller på den här nivån, så det har hela tiden varit en sporre att komma tillbaka. Nu är man här, så nu är det nya mål igen. Det är däremot också en färskvara, ibland är man fullt frisk och kör på, andra dagen är man skadad. Det gäller att inte gräva ner sig, även om det är klart att det varit tungt. Nu mår man dock rätt gött, så det är bara att fortsätta på den här omstarten i Blåvitt. Det är jävligt roligt, säger han till Fotbollskanalen.

Han hymlar heller inte om att det betyder mycket för honom att få chansen igen.

- Det betyder väldigt mycket att få chansen, då man alltid vill spela eftersom att man tränar varje dag. Det är aldrig kul att sitta på bänken, men samtidigt är det mitt jobb också. Det går inte att säcka ihop och börja grina. Jag känner att jag varit redo för möjligheten, så det är bara att ta en match i taget, inte blicka så långt framåt hela tiden, säger han.

Hur har du utvecklats som målvakt under de här åren?

- Jag har nog blivit lugnare med åren, samtidigt som jag nog har blivit bättre på allt. Jag har en väldigt duktig målvkatstränare, samtidigt som jag även har tränat med duktiga målvakter, vilket gör att man utvecklas hela tiden. Det är svårt för mig att säga vad jag är bra och inte bra på, det får andra uttala sig om.

Däremot blev säsongsdebuten i allsvenskan nog inte vad han tänkte sig, då Blåvitt föll i omstarten mot Kalmar FF med 3-1 på Gamla Ullevi.

- Det är klart att det var tungt, men samtidigt förlorar vi och vinner som ett lag. Det är bara att kämpa vidare, man får helt enkelt ta nästa match och se framåt.

Efter segern senast mot Örebro, så hoppas han i eftermiddag på en ny framgång med Blåvitt mot Sirius på Studenternas.

- Alla trepoängare är viktiga. Nu har vi fullt fokus på den här matchen och vi ska göra allt för att ta tre poäng. Vi tar alltid en match i taget och det här är en väldigt viktig match. Det vore verkligen skönt med en trepoängare.

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.