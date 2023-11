Daniel Andersson i stor intervju - ger 'AC'-prognos: "Ser ett leende på hans läppar"

Sportchefen kallar 19-årige Larsson för “extremt viktig med sin dynamik” under våren, och beskriver processen när mittfältarna Otto Rosengren, Oliver Berg och Lasse Berg Johnsen värvades in.

- Det är inget man ersätter, direkt. Sedan tycker jag att alla de som kommit in där har varit bra för oss. Men vissa spelare behöver också lite längre tid på sig för att komma in i det, vissa kommer in snabbt. Det har också varit en process i det, att hitta rätt där. Sedan har vi haft lite avstängningar på vissa och hela tiden fått ändra, inte fått den kontinuiteten. Det påverkar också, men spelarna som kommit in är vi jättenöjda med.