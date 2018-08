Daniel Andersson kommenterar MFF:s sommarfönster: ”Ska extremt mycket till för att vi ska släppa någon nu”

Guillermo Molins, Anders Christiansen, Marcus Antonsson, Romain Gall, och Walter Viitala in. Mattias Svanberg, Alexander Jeremejeff, Dennis Hadzikadunic (tidigare utlånad), Isak Ssewankamo (avslutat lån), och Pavle Vagic (lån) ut.

Det var Malmö FF:s sommarfönster. Det kan fortfarande försvinna spelare, men sportchefen Daniel Andersson säger till Fotbollskanalen att det är osannolikt.

- Jag kommenterar inte sånt, men det ska extremt mycket till för att vi ska släppa någon nu.

Även för spelarna som inte får så mycket speltid just nu?

- Man vet aldrig, men jag tycker vi går in för att vinna mot Midtjylland och då behöver vi en stor trupp. Det är kanske någon spelare man kan överväga om det kommer in något intressant bud.

I övrigt var det mesta planerat i det här fönstret. Antonsson och Molins ersatte Jeremejeff, Gall ersatte Svanberg, Vagic behövde speltid, Andreas Vindheim kom tillbaka efter skada och därför behövdes inte Ssewankambo på samma sätt, och Hadzikadunic var utlånad innan han såldes.

- Det har försvunnit någon spelare och ersatt rakt av, kan man säga, och så förstärkt med ”AC”.

- Med Mattias har vi vetat att det varit stort intresse, så vi har varit förberedda på den positionen och letat aktivt där. Nu hände där och då agerade vi. Med Alex har det varit rätt pågående att han har velat en mer startande position, så vi har letat även på den positionen.

Accelererade de två försäljningarna delvis på grund av att bägge ”bara” hade 18 månader kvar på kontrakten?

- Ja, det är klart. Ska du få pengar också så är det läge där.

Det är en position ni inte har värvat till, mittbackspositionen. Hur resonerade ni där?

- Vi tycker vi är bra besatta där. Ska man ta in något så är det något som gör oss bättre och till rätt pris.

Det enda som MFF inte hade planerat för var att ta in Viitala från Viborg som ny målvakt. Det berodde på att Fredrik Andersson brutit fingret och behövde opereras.

- Det blev väldigt, väldigt snabbt, och det är ju en rätt klurig position att värva till. Vi är jättenöjda. Vi visste inte om att han hade brutit fingret utan fick det precis innan det stängde, så vi fick agera väldigt snabbt.

Molins är ännu inte i spel, och har fortfarande inte tränat med laget. Det är därför oklart när han gör sin comeback.