Därför vann Gais dragkampen om Jack Cooper Love

Planen var att Jack Cooper Love, 22, skulle vara kvar och spela i Elfsborg 2024. Men för två-tre veckor sedan ändrades förutsättningarna – och anfallaren bad om att få bli utlånad.

- Tanken var att jag skulle stanna, men sen förändrades vissa grejer i truppen. Då uttryckte jag för Elfsborg att jag har ambitioner om att få en större roll. Jag blir inte yngre och vill ge mig själv förutsättningarna för att få ett helt år i allsvenskan, säger han.

Jack Cooper Love berättar att han är tacksam för Boråsklubbens förståelse och hjälp under processen.

- Elfsborg har vetat från dag ett var jag står, det är inget snack om det. Jag har varit tydlig med att det måste finnas en rimlig konkurrenssituation för att jag ska stanna. Jag vill inte bara sitta där och hoppas på någonting som inte kommer hända. Då ger jag hellre mig själv förutsättningarna till att få speltid över ett helt år.

Annons

Då kom den allsvenska nykomlingen Gais in i bilden - och Cooper Love lockades snabbt av göteborgarnas plan för honom och laget.

- Det fanns intressen från lite olika håll. Jag hade olika möten där jag lyssnade på olika upplägg. Men jag kände ganska snabbt efter att jag hade träffat ”Fidde” (Fredrik Holmberg, tränare) och Nicklas (Karlström, player manager) i Gais att de har något väldigt spännande på gång.

- Deras ambitioner matchar mina ambitioner. De var tydliga med att Gais har stora ambitioner och att Gais vill överraska i allsvenskan 2024. De ambitionerna delar jag. Jag har spelat lite i allsvenskan, men jag känner att det är dags att visa upp mig på allvar.

Vad talar för att du ska lyckas med det i Gais?

- Så som de presenterade rollen som jag kommer ha, och som de ser på fotboll, där är vi väldigt överens. Vi pratade om en nioroll som jag tror kommer passa mig väldigt bra där jag får vara delaktig i spelet men också får ut mycket av mitt presspel. Det tror jag kommer passa väldigt bra in.

Annons

Jack Cooper Love gjorde succé i superettan 2022 med sina 15 poäng för Skövde AIK. Sedan dess har anfallaren följt superettan noga. Där har han tittat extra mycket på Gais, berättar han.

- Jag har följt dem väldigt mycket. Jag blev väldigt positivt överraskad av Gais som gjorde flest mål och släppte in minst förra året, och spelade en väldigt rolig fotboll.

Hur mycket spelade den fotbollen in i beslutet?

- Jag kände att jag har varit i spelsystem som ibland har passat mig och ibland har jag fått anpassa mig för att passa in. Jag la stort fokus i år på att försöka hitta någonting där mina egenskaper passar in i ett spelsystem, och då är det så klart viktigt att fotbollen laget man går till spelar en fotboll som man står för. Där tyckte jag att det passade som handen i handsken med Gais.

Jack Cooper Love hade samtidigt intresse på sig från flera andra klubbar, där bland annat Sirius ska ha utmanat enligt Expressen.

Annons

- Det fanns några klubbar som var intresserade och det fanns konkreta bud. Men helhetsbilden med Gais och deras ambitioner stämde överens med mina. När de visade så starkt intresse som de gjorde kände jag att jag ville köra på det och gå helhjärtat för det.

Jack Cooper Love gjorde två mål och en assist för Halmstad på lån under hösten. Dessförinnan har anfallaren stått för två mål och en assist på 22 matcher för Elfsborg. Låneavtalet med Gais är skriver över hela säsongen 2024.