Därför värvade AIK Dabo - stor förvåning på Mallorca: "Fattar ingenting"

På transferfönstrets sista dag gjorde AIK klart med Lamine Dabo. En 19-åring som flyttade från Senegal till Spanien som ettåring och som under sin karriär som fotbollsspelare har tillhört Club Esportiu Constància, från Mallorca.



A-laget ligger sexa i Tercera Federation, den spanska femtedivisionen som har 18 olika ligor. Men där har Dabo inte platsat. Han har mest varit i ett av klubbens ungdomslag, och även där haft svårt att platsa (under säsongen 2022/23 har han gjort fyra matcher, där han spelat 27 minuter, 60 minuter, 30 minuter och 45 minuter).

Fotbollskanalen har tittat närmare på hela situationen kring Lamine Dabo, vilket även Fotboll Sthlm har gjort och som man publicerade tidigare på lördagen.

På Mallorca är det ett stort frågetecken över hur det kommer sig att AIK värvat Dabo.



"Det är förvånande att en klubb som AIK från den högsta divisionen i Sverige, som har spelare som Guidetti som varit i La Liga och Fischer som varit i Ajax, värvar en spelare som Lamine Dabo. Han har fin teknik, men svag spelförståelse och låga krav på sig själv. Han har ännu inte slagit igenom eller etablerat sig", skriver tidningen Diario de Mallorca som inleder artikeln med: "Fotbollen slutar aldrig att överraska".



Diario de Mallorcas journalist Miguel Chacartegui utvecklar till Fotbollskanalen:



- Det är ingen som kan förstå varför AIK värvat Dabo. I klubben fattar man heller ingenting, han har inte visat något. Den här säsongen har han inte tagit plats i ungdomslaget utan varit en utfyllnadsspelare. Vi kände inte ens till honom fram till den här veckan, säger han.



Så hur kommer det sig egentligen att AIK har fått upp ögonen för en 19-åring som inte platsade i sitt ungdomslag, i en liten klubb på Mallorca, och har gett honom ett femårskontrakt?- Man får alltid massor av tips. Vi får ungefär 3 000 tips per år om olika spelare. Det här var ju innan min tid, det här var förra hösten, under Henrik Jurelius (tidigare sportchef) tid, så jag var inte sportchef då. Man tyckte att han hade bra egenskaper, det man fick till sig. Vi har ganska många spelare på provspel, det har vi ju hela tiden, så det här var en kille som man av olika anledningar bjöd in på provspel. Han var här i tre veckor, spelade två matcher och gav ett väldigt bra intryck, både som person och som fotbollsspelare. Sedan har vi behållit kontakten utifrån det och nu dök det upp en möjlighet, och nu har det förändrats en del i vår trupp i och med att det har försvunnit spelare i form av Jesper Ceesay och så kommer även Collins Sichenje att lämna, den kan ni få, det är 16 minuter innan den nyheten går ut om att han kommer att lånas ut, säger AIK:s vd och tf sportchef Manuel Lindberg till Fotbollskanalen.Han fortsätter:- Så vi bjöd in en spelare och han var bättre än vad alla trodde, och då sa vi att han är så ung och då tar vi in honom. Det kostar ju ingenting. Antingen platsar han i A-laget eller så får han köra i P19 eller så lånar vi ut honom. Vi tyckte att det var ett tillräckligt intressant framtidsprojekt. Han gav ett väldigt bra och moget intryck.- Det var ju tränare och scouter, scoutchef, som har träffat honom och följt honom. Så det är personer i organisationen som tyckte att han gav ett bra intryck och därför blev det ett sådant beslut, säger Lindberg.Lamine Dabos koppling till Sverige är agenter.I november provspelade Dabo med AIK och då var Bakary Bojang tydlig med att det var han som var agenten. Och enligt Diario de Mallorca ska Dabo ha imponerat på AIK:s tränare (som då var Henok Goitom) som då ska ha bestämt sig för att man ville värva spelaren som var bänkad i sitt spanska 19-årslag.Det var inte första gången som Lamine Dabo var i Skandinavien. Innan provspelet med AIK i november hade han varit en kort sejour och testat lyckan i danska Odense, där förre AIK:aren Björn Wesström är sportchef, men utan att ha fått något kontrakt.- Vi har massa folk som är olika scouter och följer spelare. Och vi får ju oändligt många tips. Det kan vara från andra klubbar, från agenter, eller annat. Så tittar man på spelarna. Vi har haft mängder av provspelare här och han var väl den som gav bäst intryck. Kanske ganska oväntat även för oss, men så är det ibland. Men nu får vi se. Det är ju ingen dyr investering utan mer ett långsiktigt projekt, och så får vi se om han ska spela i P19 eller om han är bra nog för A-laget, det får vi testa oss fram.- Jag har ingen bild av det. Han var här och gjorde ett bra intryck på det han var här. En gratis amatörspelare. Och så får vi se om han ska spela i P19 eller var han ska spela.- Men anledningen till att vi tog in honom var för att han var här på ett provspel och gjorde ett bra intryck och att tränarna tyckte att han var bra och att man ville bredda truppen. Det är anledningen. Det finns ju ingen annan anledning över huvud taget. Vi skulle ju inte ta in spelare som vi inte trodde på.På Instagram har den danska agenturen 1v1 Skills Football Management promotat Lamine Dabo och Bakary Bojang från agenturen har sagt att det är han som representerar spelaren.Men när Bojang får frågor av Fotboll Sthlm om Dabo så säger han att han inte längre representerar honom.- Nej men jag känner honom. Det är en familjevän. Varför vill du veta vem hans agent är? Varför ställer du de här frågorna?, säger Bojang.Kort efter frågorna så tar Bakary Bojang bort bilderna på Lamine Dabo från sin Instagram.1v1 Skills Football Management och Bakary Bojang har i sin tur en koppling till agenturen Universal Sports, där bland annat Vlado Lemic och Masireh Jadama jobbar. Och Universal Sports har genom åren gjort många affärer med AIK, som Alexander Isak, Yasin Ayari, Robin Quaison, med flera - och som nyligen uppmärksammades när man tog en 14-åring från BP till just AIK, något som lett till stor konflikt mellan klubbarna och som gjort att SvFF utreder AIK. I januari promotade 1v1 Skills Football Management en spelare som heter Yankuba Minteh, som spelar i Odense (där Lamine Dabo var och tränade). Då tillhörde Minteh, enligt The Football Scout, Universal Sports, vilket han hade gjort i ett par månader.När Fotboll Sthlm har ställt frågor till Bakary Bojang på 1v1 Skills Football Management så tar det inte lång tid innan Masireh Jadama på Universal Sports hör av sig på sms med anklagelser till tidningen om att de publicerar falska påståenden, springer ärenden, saknar respekt och svartmålar ungar och familjer.Tillbaka till Lamine Dabo.När Fotbollskanalen frågar AIK:s vd och tf sportchef Manuel Lindberg om vem som är Dabos agent så svarar han ett helt annat namn.- Där nere vet jag inte utan en förmedlare som vi har använt oss av är Dalil Benyahia, säger han.Dalil Benyahia bekräftar också själv, till Fotboll Sthlm, att han nu är Dabos agent.- Det stämmer, säger han.Dalil Benyahia är agent för bland annat AIK-duon Omar Faraj och Sotirios Papagiannopoulos, han är nära kompis med en person som jobbar för Universal Sports och han har även samarbetat med AIK-tränaren Henok Goitom.Fotbollskanalen frågar Manuel Lindberg om hur han ser på att Bakary Bojang uppgett att han representerar Lamine Dabo.