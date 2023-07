Deadlinen som kan styra Djurgårdens transfersommar: "Avgörande vecka"

I sommar har Djurgården värvat in vänsterbacken Rami Kaib, yttern Felix Va och centrale forwarden Musa Gurbanli. Den förstnämnde har anslutit till laget och är spelklar, medan det fortsatt är oklart om de två andra kan vara tillgängliga mot Malmö FF på måndag.

- Vår förhoppning är att de ska ansluta i helgen. Vi väntar på arbets- och uppehållstillstånd också. Vi är i någon annans händer. Vi har gjort allt vi kan, säger sportchefen Bosse Andersson.

- I den bästa av världar är de här i helgen. Så vår förhoppning är att de ska kunna vara tillgängliga på måndag.

Tränaren Thomas Lagerlöf öppnar också för att ”kasta in” Va och Gurbanli i matchtruppen mot MFF även om ett besked kommer sent inpå drabbningen.

- Ja, det kan vi. Är de här, spelklara och i fysiskt skick kan vi göra det. Sen får vi se om vi tänker göra det. Men är de tillgängliga är de alternativ för oss, säger Lagerlöf.

Vad vet ni om deras status?

- Musa tror vi är ganska nära att kunna delta. Felix vet jag inte lika säkert.

I sommar har Djurgården även sålt Elias Andersson, Wilmer Odefalk och Victor Edvardsen. Men Bosse Andersson har flaggat för att det kommer hända fler grejer både in och ut under transferfönstrets gång. Två spelare som är aktuella för att ta steget utomlands är mittfältaren Hampus Finndell och Joel Asoro. Men kring de två pågår inga konkreta diskussioner just nu.

- Vi för inga direkta förhandlingar nu men transferfönstret är långt.

Samtidigt blir de kommande sju dagarna viktiga för den blårandiga transfersommaren. Den 20 juli ska man registrera sin trupp till kvalet i Europa Conference League (man kan sedan addera fler spelare omgång för omgång) och det ser Bosse Andersson som ett viktigt datum. Han vill att så många som möjligt av sommarens affärer är klara då.

- När vi skickar in den listan måste vi ha spelare som mentalt är dedikerade det här uppdraget, att gå in i Europa-spelet och tävla på två fronter. Nästa vecka kanske kommer vara lite avgörande för trafiken (ut och in i truppen, reds. anm) i sommar. Vi ska känna att vi har både hängslen och livrem i den situationen.

- Per automatik så kommer vi nog vara mindre benägna att diskutera försäljningar de närmaste veckorna när vi går in i Europa-spelet.

Andersson ser fram emot perioden som väntar, med allsvenska stormatcher mot Malmö FF och Elfsborg samt ett Europa-kval som inleds med matcher mot schweiziska Luzern.

- Vi vet att vi brukar vara jävligt bra under den här perioden. Juni, juli, augusti - som Gyllene Tider säger. Gyllene Tider har spelningar (i juli och augusti, reds. anm) också. Jag känner mig trygg med att vi kommer göra jävligt bra prestationer. Sen är det svårt att vinna matcher, det gäller att ha marginaler med sig. Men det är självklart att den här perioden är en vägdelare om vi ska vara med i den yttersta toppen.

Sportchefen känner att Djurgårdens trupp, vad gäller fokus och koncentration, steppat upp inför det som väntar.

- Får vi två bra resultat (mot Malmö och Elfsborg) nu så kommer vi vara med och slåss om Europa-platser långt in i höst. Det är vår ambition. Alla runt laget och spelarna ser fram emot den här utmaningen som väntar.