Degerfors i chock - kommunen planerar att sälja Stora Valla: "Vi är tagna"

Degerfors kommun gick under onsdagen ut med att kommunstyrelseförvaltningen föreslår en försäljning av Degerfors IF:s hemmaarena Stora Valla. Kommunen har ägt arenan sedan 2014, och förslaget kommer nu tas upp i kommunfullmäktige.

I ett uttalande från kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly (V) och vice ordförande Anna Nordqvist (M) berättar de att förslaget har sin grund i att det är svåra tider, och att kommunen måste ta ansvar och uppvisa handlingskraft.

- Det är i sig inget anmärkningsvärt att en arena byter ägare, kommunen köpte arenan av Degerfors IF i en tid när föreningen behövde stöd och nu måste kommunen ta ansvar för sina egna kostnader och vi vill därför gå vidare med en försäljning, säger Mylly och Nordqvist i pressmeddelandet och fortsätter:

- Degerfors IF och Stora Valla är starka varumärken som betyder mycket och vi har som kommun ansträngt oss för att förvalta och förädla detta varumärke på bästa sätt, inte minst med den byggnation av ny läktare som är i uppstartsskedet. Ökade byggkostnader, delvis till följd av krav på läktarbygget och den omkringliggande närmiljön, har medfört att vi inte ser det som försvarbart att låta kommunens pengar gå till detta projekt och vi tror och hoppas att det finns köpare som tillsamman med Degerfors IF kan hjälpa klubben att utveckla varumärkena Degerfors IF och Stora Valla.

Samtidigt är Mylly och Nordqvist öppna med att det finns olika alternativ för en försäljning, då det kan bli så att kommunen enbart säljer delar av anläggningen.

- Vi har därför gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att påbörja en värdering av arenan och att efter beslut fattats, sälja den. Vi ser flera alternativ i denna försäljning: att sälja hela Stora Valla med bollhall, konstgräsplan och tillhörande byggnader, eller bara A-planen, konstgräsplanen och tillhörande byggnader.

Degerfors IF är samtidigt i chock - efter kommunens pressmeddelande - och uppmanar kommunens politiska ledning att "dra tillbaka förslaget, och i stället inleda en dialog med föreningen kring framtida ägandeformer".

När Fotbollskanalen når Lars Weman, som är klubbchef i Degerfors IF, är han förvånad över att kommunen planerar att sälja Stora Valla.

- Det kom som en chock. Vi har inte varit med i processen och det har inte förts några samtal. Jag är väldigt förvånad över att det dök upp så plötsligt, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi har under en längre period arbetat med arenakraven som vi har, och det är klart att det finns en oro över att man nu helt plötsligt lägger ut det till försäljning. Så är det. I övrigt har vi inte gjort någon analys kring vad det innebär för oss. Vi är lite tagna av stunden. Vi ska ha ett möte med styrelsen och diskutera ärendet vidare.

Weman är främst kritisk till att kommunen inte pratat med föreningen om frågan.

- Det negativa är självklart processen, att vi inte blivit vidtalade inför att de väljer att lägga ut förslag till försäljning. Det är det mest negativa. Sedan finns det en uppsida med att man får hoppas att det finns en hyresvärd som ser oss och uppskattar oss som hyresgäst, och ser ett värde i att arbeta nära Degerfors IF, som är en anrik och fin förening. Jag hoppas att det finns en uppsida med det.

Varför tror du inte att kommunen hört av sig till er?

- Jag vet inte, jag är förvånad över det. Det är ett utvecklingsområde sedan jag tillträdde, som vi arbetat med och nu har vi fått till kontinuerliga möten med politiken, där man inte lyft det. Det känns väldigt konstigt.

Kommunen har tidigare beslutat om att investera 51 miljoner kronor i Stora Valla för att arenan ska klara Svenska Fotbollförbundets arenakrav. Arenan har därmed rustats upp under de senaste åren, men ännu finns det saker kvar att göra under 2023, vilket är klubbens tredje dispensår. Det rör bland annat en upphandling av en ny läktare som behöver bli klar innan sommaren för att sedan kunna byggas och vara på plats till säsongen 2024.

Weman hoppas att kommunens tidigare beslut om att rusta upp Stora Valla gäller för det sista som ska till för att klara förbundets kravbild till nästa säsong.

- Det har varit ett stort arbete som bedrivits i två år och nu är vi inne i den sista fasen, då det är det tredje dispensåret. Det vi står i nu är läktaren, som ska ut på anbudsförfarande, då det är de närmaste veckorna, och sedan är det några krav till som behöver rättas till. Vi är inte färdiga och därför känner man en rädsla för vad det här innebär för den processen, säger han och fortsätter:

- Vad jag förstår finns det ett KF-beslut på att kraven som Svenska Fotbollförbundet ställer ska vara uppfyllda när dispensperioden är slut, men kommunen har satt en budget för det och vi vet inte om den räcker för åtgärderna som ska vidtas. Därför behöver uppdragen ut på upphandling för att se vilka anbudsförslag som kommunen får in. Jag vet inte fullt ut, men vi arbetar för att uppfylla alla krav.

Hur oroande är situationen kring upprustningen - och att i värsta fall tvingas flytta till en annan arena?

- Det är den oron som är värst. Vi vet vad det betyder för våra supportrar och medlemmar att titta på fotboll på Stora Valla. Vi försöker verkligen göra allt vi kan för att inte behöva spela på Behrn Arena, och det ökar inte på förtroendet med kommunen som hyresvärd när man hanterar situationen på det här sättet, säger han.

Är det ett alternativ för Degerfors att köpa Stora Valla alternativt delar av anläggningen?

- Vi har inte tagit ställning till det, men rent spontant tänker jag att vi är hyfsade på att driva fotbollslag, och det är en bit därifrån att förvalta fastighet med allt vad det innebär. Vi får ta ställning till det, men som det ser ut i nuläget är vi inte tillfrågade. Det är något som kommunen har kört själva.

Vad gäller ny ägare av arenan hoppas Weman bara på att det blir bra, och att den nya, potentiella ägaren inte får för sig att byta namn på arenan eller göra andra förändringar.

- Det är något som vi diskuterar, att det varit tryggt att Degerfors kommun varit hyresvärd, då det finns en lokal anknytning, samtidigt som det är viktigt för bygden att man känner stolthet för klubben. Nu vet man inte vart det tar vägen, vilket väcker oro i leden.

Fotbollskanalen har sökt Anneli Mylly (V) och Anna Nordqvist (M).