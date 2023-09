Degerfors nya Stora Valla-oro: "Värsta scenariot är att vi blir hemlösa"

Degerfors IF, som är på 13:e-plats i allsvenskan, har under de senaste åren fått dispens av Svenska Fotbollförbundet för spel på klubbens hemmaarena Stora Valla i allsvenskan. SvFF har i grunden som krav att alla allsvenska arenor ska ha 3000 sittplatser under tak, något som "Degen" i dagsläget inte har på Stora Valla.

Degerfors är just nu inne på sitt tredje och sista dispensår, och behöver därmed en ny läktare för spel på Stora Valla 2024. Sedan 2021 finns ett investeringsbeslut från Degerfors kommun, och ett hyresavtal mellan kommunen och klubben på plats, där kommunen åtar sig att göra de investeringar som krävs mot att hyran speglar de ökade investeringskostnaderna, men ännu är allt inte klart kring bygget av en ny läktare.

Under måndagen går Degerfors ut med att klubben känner oro över situationen.

Degerfors meddelar att kommunen informerat klubben om att upphandlingen av en ny läktare på Stora Valla är stängd, och att det enligt kommunen enbart har kommit in anbud som är över den kostnad som kommunen är villig att investera, det vill säga 15 miljoner kronor. Därmed förbereder kommunen nu en ny upphandling för att få in anbud, som kommunen anser, kan bli accepterade för ett läktarbygge.

Den tidsmässiga aspekten vid en ny upphandling oroar Degerfors, som utan en ny läktare på Stora Valla, kan tvingas spela på annan ort nästa säsong i allsvenskan.

"Degerfors IF är oroliga inför den snäva tidsplanen och hoppas att kommunen skyndsamt kommer till beslut, för att inte äventyra spel på Stora Valla 2024. Om inte beslut tas att acceptera inskickade anbud, eller nya anbud inte hinner komma in i tid, riskerar nästa års säsong att spelas på annan arena", skriver klubben på sin hemsida.

Fredrik Rakar, ordförande i Degerfors IF, beskriver läget.

- Vi tycker verkligen att det är i senaste skedet för byggstart, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi förstår kommunen, som säkert har det kärvt, men vi är inne på att de borde tänka om, godkänna något av de befintliga anbuden och köra. Vi ser inte att det skulle bli dramatiskt billigare i framtiden med tanke på allt som händer. Vi vet inte vad anbuden ligger på i dag, men så länge det inte är en astronomisk skillnad mot vad kommunen tänkte lägga sig på, så tycker vi att det är bäst att köra. Men det är vårt perspektiv.

Hur är dialogen med kommunen?

- Vi har haft en bra dialog och de har inte kunnat säga så mycket, då anbuden är under sekretess. Processen har dragit ut på tiden på grund av sekretessen, men nu har de informerat oss om läget och funderar på att starta om med en ny anbudsprocess för att komma ner i pris. Hur det fungerar rent tekniskt kan jag inte svara på, men det låter som att vi hamnar långt in i nästa säsong - om man börjar om från början. Vi hoppas att de styrande och oppositionen kan enas om att göra det här för Degerfors bästa och att vi kan jobba ihop med en lösning vad gäller hyran för att täcka kostnadsökningen som det innebär.

Rakar är orolig över att "Degen" inte ska kunna spela allsvensk fotboll på Stora Valla under 2024. Antingen delar av, eller hela säsongen.

- Med en ny upphandling och anbud hamnar vi kanske tidigast nästa sommar, och då spelas första hälften av säsongen någon annanstans med intäktsbortfall, och det sportsliga priset vi får betala av att inte ha en hemmaplan. Vi hade gärna sett, att om man fått in bra anbud, så får man köra på det. Sedan kan förhoppningsvis de ökade investeringskostnaderna lösas via hyresavtalet vi har i dag.

Vad skulle ni göra om ni inte får spela på Stora Valla 2024?

- Vi har inte kommit så långt i vår planering, men vi har Behrn Arena för enstaka matcher, men om det är ett långsiktigt problem behöver vi hitta en ny plats att vara på. Då får vi helt enkelt flytta elitverksamheten någonstans, och det bör vara inom Värmlands Fotbollförbund, men jag hoppas inte att det går så långt. Jag hoppas att det löser sig under hösten, att man kommer igång med bygget, och att en-två matcher flyttas till vår reservarena. Värsta scenariot är att vi blir hemlösa.

Om läktarbygget så småningom kommer igång hoppas Rakar även att Degerfors kan få dispens att spela på Stora Valla.

- Jag tror att förbundet då kan öppna sina hjärtan, och ge oss fortsatt dispens, som Varberg haft under sitt pågående byggnadsprojekt, samtidigt som de spelat. Jag tror att vi kan hitta en lösning då, bara allt kommer igång. Det går alltid rent praktiskt att hitta en lösning när det väl är igång.

Är ni oroliga över om läktarbygget ens blir av?

- Det är naturligtvis en gnagande oro, och det är inte det första vi ska ägna allt fokus på, att vi ens har någonstans att spela. Vi har andra utmaningar inför nästa års säsong, så det hjälper inte till i förberedelserna.