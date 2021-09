Degerfors Tottenham-förvärv om mytomspunne Mourinho: "Var bra snack i halvtidspausen"

Dagen innan den svenska transferfönstret stängde vaknade Alfie Whiteman upp till ett meddelande om att svenska Degerfors var intresserat av att låna honom från Tottenham. Whiteman gick in på Google, sökte efter Degerfors och fann att klubben kommer från ett litet samhälle med drygt 10 000 invånare. En skarp kontrast till de cirka nio miljoner människor som bor i engelsmannens hemstad, London.

Valet att flytta till Sverige och den mindre bruksorten i Värmland var ändå enkelt, berättar Whiteman. Efter en tid som reservmålvakt i huvudstadslaget var han i stort behov av speltid och tvekade inte när möjligheten att få minuter i en högstaliga i Europa dök upp.

Låneavtalet med Degerfors skrevs på tidigare i augusti och när Fotbollskanalen når honom äter han sen lunch. Lägenheten i Karlskoga som han precis flyttat in i ska säljas och visning pågår. Han vill inte vara till last, utan håller sig undan. Dessutom är det landslagsuppehåll, vilket betyder att inga tävlingsmatcher är att vänta den närmaste tiden.

- Vi tränar som vanligt, men i dag har vi ledigt. I går körde vi ett dubbelpass och om några dagar tränar vi igen, men sedan blir det några dagar utan träning. Jag ska flyga hem till London och vara där ett kort tag för att träffa min familj; jag lämnade så snabbt och fick inte riktigt chansen att säga hejdå. Det ska bli skönt att vara ledig, så att man kan ladda om.

Det är förståeligt att han tycker att det ska bli skönt att få åka tillbaka till nära och kära. Allt gick väldigt fort när han värvades och det har varit mycket att ta in, som Degerfors historia till exempel.

- Jag har blivit visad lagets museum och fått höra mycket. Det har varit kul att få lära sig nya saker och jag har förstått hur anrik klubben är i Sverige.

Han fortsätter:

- De i klubben har berättat om Sven-Göran Eriksson och att han bor ungefär en timme bort, men ändå fortsätter komma till hemmamatcherna. Han ordnar tydligen så att supportrar kan ta sig med buss till matcherna. Alla som har haft att göra med den här klubben håller Degerfors varmt om hjärtat. Allas passion för laget och den här föreningen är något jag lagt märke till.

Samtidigt som han menar att han njutit av naturen och lugnet, har Alfie Whiteman också hunnit med att äta på en av Patrik Werners favoritrestauranger i Degerfors. I ett klipp på Twitter hörs sportchefen tipsa nyförvärvet om det asiatiska haket.

- I samband med att videon filmades åt vi där tillsammans. Det var väldigt trevligt och jag har faktiskt återvänt dit och ätit två eller tre gånger. Det är ett bra ställe för det ligger nära platsen där vi tränar. Det är en av några bra restauranger i Degerfors och Karlskoga.

Lite mer än två veckor efter den där lunchen med Degerfors-basen fick han göra allsvensk debut mot Mjällby hemma på Stora Valla. Gästerna straffade dock brittens gäng två gånger om och åkte därifrån med en 2-0-seger, något Whiteman kände besvikelse över efteråt, berättar han. Däremot poängterar 22-åringen att matchen var hans första i tävlingssammanhang den här säsongen.

På andra håll var det gladare miner. Samma helg som det blev tung förlust för Degerfors vann Tottenham knappt i ligan borta på de brittiska öarna. Alfie Whiteman, som växte upp ett stenkast bort från gamla arenan White Hart Lane och varit supporter till Spurs sedan barnsben, har följt lagets inledning på säsongen. Och han gillar vad han ser.

- Givetvis har jag sett de senaste matcherna i ligan, jag har supportat dem länge, klubben är från samma område som jag. Sedan är många i laget nära vänner till mig: Hugo (Lloris) har jag känt ett tag och den andra målvakten Pierluigi (Gollini) är en fin kompis. Jag har också vuxit upp med försvararen Japhet Tanganga. Och säsongen har börjat bra, det är fantastiskt.

Du har haft José Mourinho, bland andra, som tränare i Tottenham. Hur var "The Special One"?

- Han är en legendar. Han har vunnit många troféer, han är en bra tränare och har bevisat det. Han är snäll och dessutom en bra person. Han hade bra träningar och det var bra snack i halvtidspausen med honom, han var väldigt motiverande. Han är en väldigt smart person, du förstår snabbt att han varit en del av den här sporten under lång tid. Det är en ära att ha fått arbeta med honom och det är kul att han nu gör det bra i Roma.

I omklädningsrummet i Tottenham, vem är roligast?

- Det är bra energi därinne, men Son (Heung-Min) ler hela tiden och är väldigt glad.

Degerfors nyförvärv avstår dock från att avslöja vad sydkoreanen gör för kul. Det håller han för sig själv.

- Det som händer i ett omklädningsrum stannar där, säger Alfie Whiteman och ler nog lite vagt medan han avslutar sin lunch.