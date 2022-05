"Det har blivit lite spänt mellan Hammarby och Malmö"

Hammarby har fem raka segrar i allsvenskan, och innan dess fem raka segrar i svenska cupen, under ledning av nye tränaren Marti Cifuentes. Inte konstigt att det råder en harmonisk stämning på Årsta IP när Fotbollskanalen besöker träningsanläggningen inför måndagens stormöte med Malmö FF.

Forwardsstjärnan Astrit Selmani strålar när han pratar om vad som väntar.

- Det är kul. En svår match. Allsvenska mästarna kommer hit. Det är alltid en tuff match. De har bra spelare och det kvittar egentligen hur de ställer upp, säger Selmani.

Nu kommer han också ställas mot sin tidigare tränare Milos Milosevic, som lämnade Hammarby under uppmärksammade former i fjol och till slut landade i just Malmö.

- Det ska bli kul. Jag hade det bra med honom här. Men han har fokus på sitt lag och vi har fokus på vårt lag. Sen finns det alltid respekt utanför planen. Vi måste respektera varandra. Vi är alla människor. Men det kommer bli roligt. Det blir en kul match för honom, jag tror att han är extra taggad över att komma hit.

Spetsar det till matchen lite?

- Ja, så är det ju. Det har ju blivit lite spänt mellan Hammarby och Malmö, men det är ingenting som vi ska bry oss om. Vi ska göra vårt jobb. Det blir en rolig match för alla som tittar.

Zlatan Ibrahimovics intåg i Hammarby, som delägare, har också höjt temperaturen runt matcherna då Bajen ställs mot MFF.

Finns det en prestige i matcherna mot Malmö som Hammarby-spelare?

- Det är prestige att möta alla topplagen. Det är toppmatcherna som är lite extra, för oss, media, supportrar. Det är sånt här man lever för, svarar Selmani.

Bajens nye tränare, Marti Cifuentes, lägger inte någon vikt vid det eventuella fokus som kommer riktas mot Milos Milojevic under matchens gång.

- Jag har stor respekt för Milos och vad han gjort tidigare, och jag hoppas som kollega att han får en "vanlig" match. Att vi kan fokusera på fotbollen. Det är det viktiga. Förhoppningsvis får vi se en väldigt bra match, säger Cifuentes.

- Jag har respekt för allas åsikt och frihet att uttrycka sina känslor, men först och främst kommer det här bli en bra fotbollsmatch. Där ligger vårt fokus.

Vad vet du om det som hänt runt Hammarby och Malmö de senaste åren, med Zlatan och Milos, och hur det påverkat snacket kring de här matcherna?

- Jag vet lite. Och det är en av de fina grejerna med svensk fotboll, rivaliteten mellan vissa klubbar. Så länge den hålls på en hälsosam nivå så gillar jag verkligen den. Men vårt fokus ligger på själva matchen, svarar Cifuentes.

Hittills den här säsongen har Hammarby bara mött lag som inte förväntas vara med i toppen av allsvenskan. Men de som påpekar det för att tona ner lagets inledning skrattar de grönvita mest åt.

- Många snackar. Det är antingen om det eller om när jag ska göra mål. Det är två snackisar hela tiden, säger Selmani och ler.

- Vi har mött de lagen, ja. Men de har lagen har ju slagit andra lag. Så något gör vi rätt. Vi åkte till Sirius och var laget som hade mest boll, det brukar inte hända ofta. All respekt till Sirius, de är hur bra som helst, men vi gjorde en riktigt bra match.

Men blir det ett spännande test för er internt att möta Malmö?

- Ja, så är det ju. Men vi har bra självförtroende allihopa. Så jag tror vi går in med en bra känsla.

Marti Cifuentes vill inte se på Malmö som ett större test än vad det har varit att möta andra lag.

- Vi har stött på ett test varje helg. Det stora testet är hela säsongen, efteråt kan vi se hur det slutade. Det är inte en match som är det stora testet. Vi har visat både i cupen och serien att vi kan vara ett svårt lag att möta, och att vi kan vinna matcher, säger tränaren.

- Jag har stor respekt för Malmö, men det hade jag för Sirius och Degerfors också.

Han fortsätter:

- Våra spelare har kapaciteten att prestera bra i stora matcher. De gillar den utmaningen. Jag är säker på att vi kommer se bra ut. Men sen vet vi att om vi gör några misstag så kommer motståndaren inte ge oss en andra chans, och därav måste vi vara väldigt bra.

- Men jag är lugn. Självklart förstår jag att den här matchen får mycket uppmärksamhet och att våra supportrar ser fram emot matchen, men vår process kring matchen är väldigt lik den vi har under andra veckor också.