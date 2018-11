Djurdjic nya inlägg efter kritiken: "Gnaget, ni har skaffat er en värsta fiende för resten av livet"

Hammarbys Nikola Djurdjic skapade rubriker då han tillsammans med Vladimir Rodic befann sig på en nattklubb i Stockholm samtidigt som spelarna i AIK, då de firade SM-guldet.

Djurdjic fick ta emot mycket kritik – och bad sedan om ursäkt och menade att de hamnat på samma ställe som AIK-spelarna av ett misstag.

På lördagen tog han till Instagram för att återigen understryka sin kärlek till Hammarby - och samtidigt förklara att han inte har mycket till övers för AIK.

Djurdjic skriver bland annat, om AIK: "You have made yourself worst life long enemy".

”Efter allt som har hänt kan jag bara säga tack för 2018! Tack för all kärlek. Och jag respekterar hatet för det kommer också från hjärtat. Jag är också en supportar så jag känner till passionen. Men ifrågasätt inte min lojalitet till klubben. Alla som känner mig vet hur långt jag är beredd att gå för mitt lag och mina lagkamrater. Väldigt ofta över gränsen. Så Gnaget, nu är det personligt, ni har skaffat er en värsta fiende för resten av livet. Vi syns 2019”, skriver Djurdjic.