Djurdjic självsäker inför derbyt - njuter i Hammarby: ”Vi har inga riktiga skitstövlar i laget”

Inför säsongen värvade Hammarby in den tidigare Malmö FF- och Helsingborgs IF-spelaren Nikola Djurdjic. Hittills har tiden i Bajen blivit en succé serben, som gjort sex mål och två assist på åtta allsvenska framträdanden i ett Hammarby som leder serien.

Under söndagen väntar AIK i ett derby - och i en seriefinal.

- Vi är känslomässigt uttömda, så vi måste fylla på där. Men när vi kommer till arenan (inför matchen mot AIK) tror jag vi kommer ha en fantastisk känsla inom oss och verkligen se fram emot matchen, säger Djurdjic.

Varför är ni känslomässigt uttömda?

- För vi har två matcher med väldigt hög anspänning i bakom oss, två matcher som vi har vänt till seger i. Det kostar lite känslomässigt.

Vad säger du om AIK som motståndare?

- De är stabila, de är bra. De vet vad de gör. De kanske inte spelar den mest attraktiva fotbollen, men de är stabila och det kommer bli tufft. Vi har våra kvaliteter och vi tror på oss själva. Vi kommer visa det.

- Vi måste ha tålamod, för jag tror att de kommer vänta på våra misstag. Jag tror vi måste vara smartare och inte ge möjligheter till dem att kontra på oss. Men det är en match som lever sitt eget liv, när det gäller derbyn kan man inte riktigt gissa hur matchbilden ska bli.

Men Djurdjic säger dock:

- Det blir väldigt viktigt att göra första målet. Vi har vänt underläge till seger i flera matcher i år, men nu hoppas jag verkligen vi gör det första målet den här gången.

Vid seger är Hammarby nio poäng före AIK i tabellen.

- Det är ytterligare en motivationsfaktor för oss inför den här matchen. Vi går för guldet och jag vill verkligen vinna, jag vill skicka en signal till alla att det här är vårt år. Att det här är vår säsong. Jag är hungrig. Jag är verkligen hungrig på mer.

Djurdjic menar att han nu hittat sin form och han känner sig ”jättebra”.

- Jag tror det finns mer inom mig. Framför allt när det kommer till att göra mål, säger 32-åringen.

Hur är er spelargrupp?

- Det är så många positiva killar. Vi har inga riktiga skitstövlar i truppen. Jag saknar verkligen ”Kenka” (Kennedy Bakircioglu) och Erkan (Zengin) på träningarna nu (duon är skadad), för de två skapar en fantastisk stämning i gruppen. De är väldigt viktiga för oss. Vi är starka som grupp och vi är ett lag även utanför planen, vi hänger med varandra. Det är också viktigt.

Vilket lag är favorit i derbyt?

- Hammarby.

Varför?

- För att vi är bättre.

Derbyt mellan Hammarby och AIK spelas under söndagen och visas på C More. Avspark 15.00, sändningsstart 14.30.