Djurdjic till attack mot domarkåren: "Fruktansvärt less på att domarna bossar runt"

Under onsdagen vann Hammarby borta mot Sundsvall med 3-2. Tidigt i andra halvlek stötte Nikola Djurdjic dit 3-0 och matchen såg ut att vara avgjord. Men två mål av Linus Hallenius skapade nerv och på tilläggstid hade Sundsvall en farlig nick, men Davor Blazevic kunde rädda och Bajen fick med sig tre poäng.

Djurdjic mål var hans tolfte för säsongen och i matchen assisterade han dessutom till Imad Khalilis 2-0-mål.

Trots segern och poängskörden framåt var Hammarby-anfallaren besviken – på domarnivån i allsvenskan.

- Jag är bara så frustrerad och besviken över att så många domslut går emot Hammarby. Ska jag vara helt ärlig så glömmer jag inte saker i första taget. Det kanske är mitt Balkan-temperament. Det brinner fortfarande eftersom vi skulle haft en straff mot AIK och även mot Kalmar, säger han till Aftonbladet.

- Jag vet att mitt humör på planen är lite för mycket ibland och det var säkert korrekt med gult kort, men jag orkar inte längre. Jag är så fruktansvärt less på att domarna bossar runt och dömer till Hammarbys nackdel. De (Gif Sundsvall) anfaller för första gången på sextio minuter och så får de straff direkt. Jag bryr mig inte längre, jag måste säga att jag är så otroligt besviken på domarna i den här serien.

Djurdjic menar att tabellen hade kunnat se annorlunda ut – om domsluten gått Bajens väg.

- Det är poäng som vi blir rånade på när domsluten går emot. Om bara ett av alla dessa felbeslut gått med oss i stället hade situationen kanske varit helt annorlunda.

Djurdjic sågning är inte den första från en Hammarby-spelare under årets säsong. I derbyt mot AIK fick Bajen först en straff emot sig och i matchens slutskede valde domare Stefan Johannesson att inte peka på straffpunkten när bollen träffade Per Karlssons hand. AIK vann derbyt med 1-0 och efter matchen var Jiloan Hamad besviken.

- Domaren sa att han inte såg den, men jag vet inte. Det är lätt att bara säga så också. Det är dåligt av honom. Det är dåligt av domaren, han är jävligt snabb på att alltid blåsa mot oss. Det känns som att han har något emot oss. Han gillar att dela ut straffar mot oss, jag tror att han njuter av det på något sätt, sa han då till Fotbollskanalen.

Med två omgångar kvar att spela ligger Hammarby på tredje plats, vilket innebär Europaspel kommande säsong. Avståndet ner till fjärdeplacerade Häcken är dock bara en poäng och under torsdagen har Malmö chansen att blanda sig in i striden om man vinner hemma mot Örebro.

I nästa omgång, på söndag, möts Hammarby och Häcken. Du ser matchen på C More Live och kan streama den via cmore.se.