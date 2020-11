Djurgården bekräftar - sex spelare lämnar: "Känslomässigt"

Djurgården tog i fjol SM-guld och slåss just nu om en Europa-plats till nästa säsong, då laget är på fjärdeplats i allsvenskan. Samtidigt har ett antal spelare i truppen utgående avtal, målvakten Erland Tangvik, backen Alexander Abrahamsson, mittfältaren Kevin Walker, mittfältaren Fredrik Ulvestad, yttern Jonathan Ring och anfallaren Oscar Pettersson.

Walker har tidigare bekräftat, för Expressen, att han lämnar efter säsongen och under fredagen uttalade sig även Abrahamsson, för FotbollDirekt, om att han är inställd på att lämna vid kontraktets slut.

Nu bekräftar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson att det stämmer att Abrahamsson kommer att lämna, men att det även gäller Tangvik, Ulvestad, Ring och Pettersson. Djurgården har inte erbjudit någon av spelarna nya avtal.

- Samtliga spelare har inte blivit erbjudna nya kontrakt och vi har inte planerat att göra det heller, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Ska jag tolka det som att de då lämnar efter säsongen?

- Ja, så kan man säga.

Andersson berättar att Ulvestad, som stått för en fin säsong i år, vill vidare i karriären.

- Jag har väldigt god kontakt med Fredrik och hans ambition är inte att spela fotboll i Djurgården 2021. Det har aldrig pågått en förhandling eller diskussion om det, säger Andersson och fortsätter:

- Fredrik kom för tre år sedan till Djurgården och har varit en viktig spelare för att Djurgården ska utmana och stabilisera sig i toppen. Han har även varit med och tagit ett cupguld och ett SM-guld och nu är vi med och slåss om Europa. Det som skiljer sig till i år är att han har varit vår bästa spelare genom att ha gjort elva mål, och han är också en spelare som spelade i 30 matcher förra året när vi tog guld. Nu har han varit avstängd i en match, men han har haft en fantastisk tid i Djurgården. Självklart vill vi alla ha Fredrik kvar, men han har gjort ett fantastiskt arbete under sina år i Djurgården.

Hur ser du på att det nu blir en ommöblering i truppen?

- Vi stod inför en annan utmaning tidigare med att bygga ett bra lag som skulle kunna göra att vi kan slåss om Europa-platser, och likaväl som utmaningen 2017, så står vi nu inför en utmaning efter den här säsongen, säger Andersson.

Sportchefen menar samtidigt att det är känslosamt att ta avsked av spelarna.

- Det som är tråkigt är att vi har ett antal spelare, som har varit här under en längre tid. Kevin har till exempel varit här länge och bidragit och utvecklats, samtidigt som han har varit med och vunnit titlar, säger han och fortsätter:

- Ulvestad har också varit här i tre år och även Ring har varit här i tre år. Det blir då känslomässigt och tråkigt, men vi har också ett ansvar kring att driva en fotbollsklubb vidare. Till och från kommer det stora utmaningar och det är ett antal kontrakt som går ut nu. Vi har samtidigt varit väldigt försiktiga med spelarköp och försäljningar i år och haft en liten rörelse i vår trupp. Då är det ganska naturligt med en sådan här situation.

Andersson anser vidare att Djurgården har varit en trygg arbetsgivare under ett ovisst 2020, vilket också gör att klubben kan äga sina egna beslut under ett ovisst 2021 till följd av coronapandemin. Sportchefen menar att det kommer att komma in flera nya spelare inför den kommande säsongen.

- Det är ingen nyhet för oss att det blir en större spelaromsättning i Djurgården inför 2021 än vad det var inför i år. Det är viktigt med kontinuitet, men oavsett corona, så kommer det att bli en större spelaromsättning. I år har Kalle (Holmberg), Emmanuel Banda, Jesper Nyholm och Magnus Eriksson kommit på två transferfönster. Jag tror att det blir fler än fyra nya spelare nästa säsong. Det kommer att bli fler nya spelare än 2020.

I nästa allsvenska omgång ställs Djurgården mot Kalmar FF på bortaplan. Matchen spelas söndagen den 22 november i Småland.