Djurgården bekräftar: Burnleys intresse för Ekdal har svalnat

I dagarna rapporterade Aftonbladet att Championship-ettan Burnley vill köpa loss Djurgårdens stjärnmittback Hjalmar Ekdal. I en intervju med Fotbollskanalen bekräftade 24-åringen nyligen den engelska klubbens intresse och medgav att det lockade.

- Det är så klart häftigt. Det är smickrande och en utmaning som hade varit jävligt cool att ta sig an. Det går nog inte att komma in i ett bättre skede mitt i en säsong till en klubb. Det är nog harmoni där, och det hade varit jävligt häftigt att få komma in och uppleva det, sa han till Fotbollskanalen i måndags.

Burnley har pekats ut som det hetaste spåret för Hjalmar Ekdal, men nu kommer en eventuell vändning.

The Sun-journalisten Alan Nixon hävdar att förhandlingarna mellan Championship-klubben och Djurgården har stannat av på grund av osäkerhet kring Ekdals chanser att få ett arbetstillstånd i Storbritannien. Burnley kan i stället komma att vända blickarna mot annat håll, enligt uppgifterna.

När Fotbollskanalen når Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftar han att förhandlingarna med den engelska klubben har stannat av under veckan.

- Ja, det kan man säga. Förhandlingarna var intensivare förra veckan, säger Andersson till Fotbollskanalen, utan att vilja utveckla vad det beror på.

Vad har hänt?

- Ja, det är väl att vi inte har hittat en överenskommelse. Vi är positivt inställda till att fortsätta föra en diskussion med Burnley om en övergång. Jag har god kunskap om anledning till att det (förhandlingarna) har stannat av.

Vad är anledningen?

- Nej, jag har ingen anledning att kommentera det. Vi har haft en kontakt och diskussion med Burnley och den var, som sagt, hetare förra veckan än vad den är just nu.

Efter Brexit är det svårare för utländska spelare att få arbetstillstånd i Storbritannien, särskilt för spelare utan ett större antal landskamper eller Europamatcher på meritlistan. När Ekdal fick frågan om situationen tidigare i veckan sa han följande:

- Jag fick nys om det häromdagen och blev lite stressad. Men jag tror att det ska vara lugnt. Jag förmodar att det är dubbelkollat av klubbarna innan man anmäler sitt intresse. Jag tror att det är kollat redan av parterna. Jag hoppas och tror att det ska vara lugnt, sa Ekdal till Fotbollskanalen då.

Enligt uppgift till Fotbollskanalen finns det även intresse från Groningen, Sparta Prag, Slavia Prag och Lech Poznan för Ekdal. Bosse Andersson menar att 24-åringen kan komma att bli såld i slutet av januarifönstret ändå - även om det inte blir till Burnley.

- Det är klart att det finns andra intressenter. I dag är det 11 januari och oavsett Burnley eller inte så finns det andra intressenter och jag förväntar mig att det finns fler klubbar som kan vara mer konkreta sista veckorna (av transferfönstret), säger Dif-sportchefen.