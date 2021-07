Djurgården bekräftar covid-fall i truppen inför Sirius-mötet

Djurgården möter i morgon Sirius hemma på Tele2 Arena i allsvenskans elfte omgång. Nu bekräftar klubben på söndagen att en spelare i truppen testat positivt för covid-19 inför matchen.

- Vi har fått ett positivt fall av covid-19 i truppen och har varit i kontakt med Sirius och förklarat att vi kommer att göra PCR-test imorgon bitti för att säkerställa att inga övriga i truppen har blivit smittade. Vi vill försäkra oss om att alla aktuella spelare och ledare som närvarar på arenan blir ordentligt testade och därefter kommer vi att presentera truppen, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling i en kommentar på klubbens hemsida.

Djurgården specificerar inte vem i truppen som testat positivt. Sportchef Bosse Andersson berättar i en kommentar på klubbens hemsida att man har varit i kontakt med morgondagens motståndare Sirius om det positiva coronafallet.

- Vi har varit i kontakt med Sirius som är nöjda med de ansträngningarna som vi har gjort och vi räknar med att vi därmed får stopp på smittspridningen i tid. Ser man sedan till uttagningen av spelare till matchen kommer vi under rådande omständigheter inte att kunna ta ut en trupp mot Sirius under söndagen utan den presenteras senare under måndag eftermiddag, säger Andersson.

Sirius sportchef Ola Andersson säger så här om situationen till UNT:

- De har koll på situationen och vi har fullt förtroende för att de vidtar nödvändiga åtgärder.

Vidare bekräftar Djurgården att Hjalmar Ekdal inte är tillgänglig för mötet med Sirius. Tidigare i veckan bröt mittbacken näsbenet i bortamötet med Halmstad. Även Albion Ademi, Mattias Mitku, Linus Tagesson och Aleksandr Vasiutin är "icke uttagningsbara", meddelar Dif.

