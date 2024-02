Djurgården kan tvingas peta storstjärnor: "Det gäller att prestera"

Djurgården har värvat in Albin Ekdal som har stor erfarenhet av spel i landslaget och i Serie A och även Samuel Leach Holm som imponerade i Brommapojkarna. Två centrala mittfältare. På en position där man redan har Magnus Eriksson, Rasmus Schüller, Besard Sabovic och Lucas Bergvall (som i förra veckan skrev på för Tottenham, dit han flyttar i sommar).

På fredagens träning, dagen innan mötet med Viking, spelade Leach Holm, Schüller och Bergvall tillsammans i vad som såg ut som en tilltänkt startelva. I det andra laget var Ekdal, Eriksson och Sabovic.



- Det ska vara konkurrens. Sedan blir det så ibland, det är Bosse (Andersson, sportchef) som bygger en trupp på sikt. Vi är med i den processen. Så blir det ibland. Ibland blir det en tyngre belastad lagdel… att som nu när Albin kom hem och som är en jättebra spelare som kommer in, det är klart att vi är jätteglada för att han vill komma till Djurgården och vill spela, och då blev det kanske en bonusmittfältare där och då blir vi någon mer, och så är det kanske ibland, säger Thomas Lagerlöf.

De flesta centrala mittfältarna är väldigt erfarna - finns det någon utmaning för er att alla kanske inte kan starta och att de här spelarna kanske inte är så nöjda med att sitta på bänken?

- Så är det ju - och så ska det vara i fotboll. Det gäller att prestera så bra som möjligt på träningar och när man får chansen, och om man nu inte startar varje match, så det måste vara konkurrens på varje plats.



Djurgården har spelat tre träningsmatcher i år - utan att ha gjort något mål.



- Det är så klart inte bra. Det går ju ut på att göra mål. Så självklart är vi inte nöjda med det, säger Lagerlöf.



Vad är det som har saknats i anfallsspelet?

- Vi har haft målchanser i alla matcher, men det är klart att vi måste sätta dit chanserna. Men vi har inte haft tillräckligt många målchanser.



- Det har varit olika typer av matcher. Mot BP var det första matchen och då var det att komma igång, alla fick spela varsin halvlek. Mot Västerås såg det lite mer ordnat ut. Den matchen avbröts, men vi skapade inte jättemycket målchanser. Det har varit för få målchanser, men någon borde vi ha satt dit. Men det går ut på att göra mål så vi är inte nöjda.

I Djurgårdens trupp är Samuel Dahl och Rami Kaib vänsterbackar. Mot Mjällby var Dahl skadad och då trodde kanske en del att Kaib skulle få starta. Men icke. I stället fick centrala mittfältaren Rasmus Schüller vara vänsterback.



Lagerlöf förklarar valet.



- Vi spelar på lite olika sätt. Nu senast mot Mjällby så spelade vi 3-4-3 med tre centrala mittfältare och tre backar med Rasmus (Schüller), Miro (Tenho) och ”Mackan” (Marcus Danielson) backar och så var Piotr (Johansson) och Oskar (Fallenius) brett på varsin kant, och så hade vi fyra centrala mittfältare. Det är försäsong och då vill man testa lite. Dessutom var ju Rasmus överlägset bäst, eller klart bästa spelare i vårt lag. Så han skötte sig jättebra på den positionen.



En som har imponerat på försäsongen är Theo Bergvall, storebror till Lucas.

- Det är jättekul att se Theo. Han hade det tuffare att konkurrera förra året. Han tog steg under hösten och har fortsatt nu och även om vi var missnöjda med perioder i matchen mot Mjällby så var ju Theo definitivt ett glädjeämne, han var jättebra när han kom in, och han har också varit bra på träningar efter det. Det är kul.



Hur ser du på Lucas efter allt med Tottenham som han skrev på för och att Barcelona också ville ha honom?

- Det har varit mycket för honom. Man kan se att han är tillbaka och är fokuserad på att vara här. Man förstår att det var mycket som snurrade i hans huvud innan, men nu när han kom tillbaka och allt är klart så känns det som att han har landat i det och är trygg i sin situation. Hoppas verkligen att han fortsätter på det sättet.