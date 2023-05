Djurgården klappade ihop mot Häcken - Olden Larsen och Hovland tvåmålsskyttar

BK Häcken ställde upp med samma startelva som i 3-1-vinsten mot IFK Värnamo, men glädjande för Hisingslaget var att Momodou Sonko åter fanns med i truppen. Gästande Djurgården gjorde flertalet förändringar när Carlos Moros Gracia, Besard Sabovic och Victor Edvardsen bänkades - och skadade Rasmus Schüller som inte fanns med i truppen. Kvartetten ersattes av Jesper Löfgren, Hampus Finndell, Magnus Eriksson och Joel Asoro.

Magnus Eriksson fick tidigt i matchen chansen att ge Djurgården ledningen, men Peter Abrahamsson lyckades styra undan till hörna.

Matchen var spelmässigt jämn och de allra hetaste lägena uteblev initialt. I den 26:e minuten testade Lars Olden Larsen från långt avstånd. Bollen smet precis över ribban den gången.

ANNONS

Efter ett inlägg med tio minuter kvar till paus fick Mikkel Rygaard ett suveränt läge, men skottet täcktes av Djurgårdens Elias Andersson.

Trots att det var Häckens som hade börjat koppla ett litet grepp om matchen var det gästerna som tog ledningen efter en omdiskuterad situation. Magnus Eriksson satte in bollen till Joel Asoro, som satte dit ledningsmålet. I sekvensen innan såg Eriksson, av reprisbilderna att döma, ut att ha varit offside - vilket ledde till massiv ilska i hemmalägret.

Målet blev också det enda i den första halvleken.

- Jag har gått och väntat på det. Det kom vid rätt tillfälle, sa Joel Asoro till Discovery+ om sitt mål.

Om offside-sekvensen innan ledningsmålet sa 24-åringen:

- Det gäller att spela till domaren blåser. Man måste vara fokuserad.

Det var ett nytt BK Häcken som tog sig an den andra halvleken - och man radade genast upp målchanser. Bland annat genom Bénie Traore, som hela tiden hotade offensivt.

ANNONS

53 minuter in i matchen vek Lars Olden Larsen in från vänster och drog till i vad som blev ett drömmål. Bollen satt i krysset, otagbart för Tommi Vaiho, och kvitteringen på Bravida arena var ett faktum.

Olden Larsen var spelsugen och försökte minuter senare med ett nytt långdistanskott, som blev farligt. På den efterföljande hörnan nådde mittbacken Even Hovland högst och nickade in 2-1 till hemmalaget.

Djurgården var i brygga och hade svårt att komma tillbaka in i matchen igen efter baklängesmålen. Med kvarten kvar av ordinarie speltid svarade Tommi Vaiho för två jätteräddningar när Mikkel Rygaard fick en vass dubbelmöjlighet.

Efter ett nytt hörnmål blev Even Hovland tvåmålsskytt när han skarvade in 3-1 i den 83:e minuten. Djurgårdens kollaps var inte slut där - och minuten senare blev även Lars Olden Larsen tvåmålsskytt när han rullade in 4-1, vilket också blev slutresultatet.

ANNONS

- Vi kör över dem, säger Even Hovland i Discovery+.

Djurgårdens Magnus Eriksson i samma sändning:

- Vi gör en bra första och leder med 1-0. Det är gata i andra halvlek och det är inte tillräckligt bra. Det är så långtifrån godkänt för att vara oss, säger han.

Thomas Lagerlöf, tränare i Djurgården, var besviken efteråt.

- Andra halvlek blir ett typ av haveri när målen kommer som de hör. Släppa in två mål på hörna mot ett så bra lag som Häcken behöver man inte. Vi har också lägen, men då åker vi på omställningar i stället. Då hamnar vi på “mellis” alltför ofta, säger han.



Häcken går nu upp i serieledning, men med en match mindre spelad än Malmö FF. Djurgårdens IF ligger i skrivande stund på en sjunde plats i tabellen.

I nästa omgång gästar BK Häcken Halmstads BK. Djurgårdens IF tar emot Kalmar FF.

ANNONS

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Hovland, Sandberg, Lund - Amane, Samuel Gustafson, Rygaard - Uddenäs, Traore, Olden Larsen.

Djurgården: Vaiho - Johansson, Löfgren, Danielson, Andersson - Berg, Finndell, Eriksson - Fallenius, Asoro, Wikheim.