Djurgården lånar ut mittback: "En bra lösning"

Djurgården har nyligen förstärkt mittförsvaret med Marcus Danielson och i och med den konkurrenssituationen väljer man nu att låna ut den kenyanske mittbacken Frank Odhiambo. 19-åringen kommer att spela för IFK Haninge i division 1 under hösten.

- Det här blir en bra lösning för min del för att kunna få mycket speltid. Jag behöver det för att kunna vara redo inför nästa säsong och det känns som rätt steg för mig just nu när det är riktigt tuff konkurrens. Hjalmar och Isak har gjort det väldigt bra i mittförsvaret och när även Marcus Danielson har kommit, med all den erfarenhet som han har, blir det ännu svårare att få speltid. Så den här utlåningen känns bra för min del och jag hoppas på att kunna spela så många matcher som möjligt med Haninge under hösten, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

ANNONS

Odhiambo blev klar för Djurgården i januari i år och har kontrakt över hela 2026. Under säsongen har det inte blivit något spel i allsvenskan, däremot har han suttit på bänken vid två tillfällen.

LIVE: Följ deadline day på Fotbollskanalen - från klockan 17.00.