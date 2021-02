Djurgården om Berg och mittbacksläget: "Handlar om hur det ser ut närmsta tiden"

Det är tidigt in på säsongen men just nu råder det lite mittbackskris i Djurgården. Nyförvärvet Isak Hien är skadad och så är även Jesper Nyholm och Erik Berg. Just Berg har haft långvariga och svåra skadeproblem och kan komma att avsluta karriären, enligt uppgifter till Expressen. Tidningen skriver att parterna nu överväger att bryta kontraktet sinsemellan.

Tränaren Thomas Lagerlöf förklarar att de gick in till säsongen med vetskapen om att det fanns ett stort frågetecken kring Berg.

- Det är klart att det vore en jätteförlust, det är en fantastiskt duktig fotbollsspelare som alla vet, men samtidigt är det ingen överraskning. Vi gick in till den här säsongen med vetskapen om att det var långt ifrån säkert att Erik skulle kunna gå hundra. Det är tråkigt att han inte är med, men vi har varit förberedda på att risken alltid funnits. Sedan får vi se vad som händer, det är upp till honom själv hur länge han orkar och om kroppens funkar, säger Lagerlöf till Fotbollskanalen.

ANNONS

Vad är det ni tappar, om Erik nu inte kan fortsätta?

- Grundkvaliteterna känner alla till, den är oomtvistad. Men det är klart att vi också tappar massa erfarenhet och en bra människa med väldigt mycket rutin från elitfotboll. Det är klart att det är en stor förlust. Skulle det bli att det går så illa så är det klart att det är en stor förlust på alla plan.

Vad gäller mittbacksläget är Lagerlöf öppen med att det är lite tunt för tillfället, med bara Hjalmar Ekdal och Jacob Une Larsson att tillgå. Och varken Jesper Nyholm eller Isak Hien är aktuella för comeback den närmsta tiden.

- Vi har det egentligen ganska gott ställt på mittbackssidan med Nyholm och Une sedan tidigare och både Hjalmar Ekdal och Isak Hien in. Men Nyholm är inte uttagningsbar för stunden och Isak gick sönder så just nu ser det lite tunt ut på den positionen. Men generellt har vi fyra spelare i truppen utöver Erik som är mittbackar i grunden. På sikt är det ingen fara men just nu är det lite tunnare.

Skulle ni må bra av att förstärka den positionen?

ANNONS - Det får du ta med Bosse (Andersson, sportchef). Vi jobbar med det vi har och i dialog med Bosse så diskuterar vi alltid framtiden och hur Djurgården blir bäst på sikt. Det handlar väldigt mycket om hur det ser ut den närmaste tiden för Hien och Nyholm - för att bara gå in till säsongen med två mittbackar, om det skulle dra ut på tiden, det kan vara tunt. Men där är vi inte riktigt än.

Sportchef Bosse Andersson, till Fotbollskanalen:

- Vi har en dialog med Erik och följer utvecklingen där. Vad gäller Jesper så har han opererats och det tar någon månad innan han är i full träning. Sedan har vi Isak som har en bristning. Det är lite olyckligt att vi har några frågetecken just nu men samtidigt är det så att vi har haft en annan prioritering. Vi har redan värvat två mittbackar (Hien och Hjalmar Ekdal) och ska försöka hitta en målvakt och göra klart det. Sedan är transferfönstret öppet en bit, men det är inte aktuellt att agera utifrån skadorna.

Vad gäller Jesper och med tanke på hans skadehistorik, det finns ingen oro för att det inte ska fungera för honom?

ANNONS - Det kan finnas en oro för allting. Men han spelade ett tiotal matcher i fjol och vår ambition är att han ska göra fler än så i år. Den är den tron vi lever med. Det finns osäkerhet kring det givetvis men vi är hoppfulla med Jesper och hoppas att han ska kunna återgå till att spela fotboll igen.

Hur lång tid är det innan Isak är tillbaka, ungefär?

- Han har haft en bristning och det tar en viss tid. Vi hoppas att han är redo för spel innan allsvenskan börjar och det är jag väl övertygad om.