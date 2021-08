Djurgården tillbaka i serieledning - Bärkroth sänkte Mjällby

Djurgården hade under söndagen chans att återta serieledningen i allsvenskan. Stockholmslaget förlorade senast mot AIK med 4-1 i Stockholmsderbyt och bortaspelade i eftermiddag mot Mjällby AIF, som tampas i botten av tabellen, i Blekinge.

Djurgården kom till spel utan Edward Chilufya, som tvingades lämna återbud sent på grund av sjukdom, men imponerade ändå inledningsvis. Djurgården jagade ett ledningsmål, men fick samtidigt se upp med Mjällby som också var farligt.

Strax före halvtid fick till slut Djurgården utdelning. Magnus Eriksson spelade in bollen i straffområdet till Nicklas Bärkroth, som nickade in bollen i mål till 1-0 i paus.

- Det var en återkommande typ av passning som vi har gjort mycket under året. "Mange" kom in i den ytan och slog den på ett. Då gäller det att vara på plats vid den bortre stolpen och trycka in den. Det var skönt, sa Bärkroth till Discovery+ i paus.

- Det var sådär. Vi låg rättså kompakt och Djurgården skapade inte jättemycket, men däremot måste vi få igång vårt passningsspel när vi väl vinner bollen. Det blev alldeles för stillastående och för mycket långbollar, sa Mjällbys David Löfquist i sändningen i halvtid.

I andra halvan av matchen tryckte Mjällby på för ett kvitteringsmål. Blekinge-laget skickade in gott om bollar i straffområdet och skapade oreda, men lyckades inte få in bollen i mål. Djurgården höll tätt och studsade tillbaka efter derbyförlusten.

- Det var inte den vackraste matchen, men vi krigade på i 90 minuter och gjorde en solid insats, säger Djurgården-backen Hjalmar Ekdal till Discovery+ och fortsätter:

- Det var otroligt viktigt, superskönt (att studsa tillbaka efter derbyförlusten). Vi visste att vi hade det som krävdes för att studsa tillbaka och hålla oss i toppen av allsvenskan. Vi visade det i dag, då det var en tuff bortamatch. Vi studsade tillbaka från en dålig prestation i förra veckan. Det är starkt, vi är jävligt nöjda, säger han.

Ekdal är även nöjd med Djurgårdens match defensivt.

- Jag tycker vi gjorde en fantastisk insats (defensivt). Det var en otrolig kämpainsats. Alla kämpade för varandra och vi täckte upp ytor för varandra. Vi gjorde det bra helt enkelt. Vi höll nollan och det är ett kvitto på att vi gjorde det bra.

Djurgården är nu i serieledning med 33 poäng och tre poäng ner till Malmö FF på andra plats i seriespelet. Mjällby är i sin tur nästjumbo i tabellen. I allsvenskan ställs Djurgården och Mjällby mot varandra igen måndagen den 23 augusti, men då i Stockholm.

Startelvor:

Mjällby: Eriksson - Watson, Gracia, Kricak - Nilsson, Löfquist, Gustafsson, Blomqvist, Hodzic - Bergström, Sarr.

Djurgården: Zetterström - Radetinac, Löfgren, Ekdal, Käck - Finndell, Schüller, Eriksson - Asoro, Holmberg, Bärkroth.