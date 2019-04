Djurgården visar hockeyfinalen på Tele2 Arena - mitt under mötet med Norrköping

Djurgårdens möte med Norrköping på torsdag krockar med Djugårdens hockeylags bortamöte med Frölunda i finalen i Göteborg. I helgen meddelade föreningen att hemmamötet med Norrköping tidigareläggs till 18.45 för att fler supportrar ska kunna se mer av hockeyfinalen - och i kväll togs nästa steg i den processen.

Djurgården meddelar nu att föreningen kommer att visa hockeyfinalen på Tele2 Arena mitt under fotbollsmatchen, som äger rum på planen samtidigt.

- På torsdag kommer vi kunna erbjuda Sveriges bästa underhållning på Tele2 Arena. Det är bara för Djurgårdare det är möjligt med final i hockey i Göteborg samtidigt som vi som serieledare spelar fotboll hemma i Stockholm, delikata problem kan man säga. Att vi nu kan visa hockeymatchen på Tele2 gör att det här kan bli alldeles fantastiskt. Min uppmaning till alla Djurgårdare är att gemensamt sluta upp på Tele2 Arena och stötta lagen i våra hjärtan. MOT17 och mot fortsatt serieledning, säger fotbollsföreningens vd Henrik Berrggren i en kommentar på föreningens hemsida.

"Delar av första perioden sänds på storbilden inne i arenarummet under halvtidspausen. I övrigt kommer hockeyn att sändas i foajéerna fram tills fotbollen är slut. Då ska vi dra upp den på storbilden inne i arenarummet", förtydligar Djurgården på Twitter.

Djurgårdens möte med Norrköping börjar klockan 18.45 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se. Hockeyfinalen börjar i sin tur 19.30 och sänds på C More Hockey, TV12 och streamat på cmore.se.