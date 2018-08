Djurgårdens bakslag - nyförvärvet missar mötet med Kalmar

Djurgården förstärkte nyligen truppen med tidigare AFC Eskilstuna- och Sirius-anfallaren Omar Eddahri, 27, som redan förra helgen gjorde debut för laget med ett inhopp i den 68:e minuten i storförlusten mot Häcken på Bravida Arena. Till morgondagens möte med Kalmar på Tele2 Arena, så fanns han däremot inte med i matchtruppen.

Djurgården meddelade i dag, via sitt Twitter-konto, att han lämnas utanför lagets trupp till mötet med anledning av skadeproblem.

"Omar Eddahri är inte tillgänglig för spel pga känning i hälen", skriver klubben på Twitter.

Djurgårdens trupp kommer att bantas ner från 19 till 18 man.

Djurgårdens trupp: Andreas Isaksson, Tommi Vaiho, Marcus Danielson, Jacob Une Larsson, Niklas Gunnarsson, Jonas Olsson, Jonathan Augustinsson, Erik Johansson, Jesper Karlström, Dzenis Kozica, Kevin Walker, Haris Radetinac, Jonathan Ring, Besard Sabovic, Edward Chilufya, Nicklas Bärkroth, Fredrik Ulvestad, Kerim Mrabti, Aliou Badji.

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds i C More Sport och streamat på C More.