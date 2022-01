Djurgårdens besked: Bärkroth lämnar

Djurgårdens IF gav under onsdagen besked om att Nicklas Bärkroth, 29, lämnar klubben. Bärkroth var under 2019 med och tog Stockholmsklubben till SM-guld, men går nu vidare i sin karriär efter tre och ett halvt år.

- När jag nu har satt punkt, tittar tillbaka och reflekterar känner jag först och främst en väldig stolthet över att ha representerat Djurgården. En fantastisk fotbollsförening med en otrolig organisation och härliga människor som man träffar dagligen; spelare, ledare och alla runtomkring. Det är något speciellt med Dif-auran som är svårt att sätta fingret på och det känns stort att ha tillbringat 3,5 år i Djurgården. Det är något jag känner stolthet över och alltid kommer att bära med mig, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Bärkroth fortsätter:

- Det är klart att det blir lite vemodigt när det blir skilda vägar, fast det är så branschen fungerar och det blir spännande för mig att se vad som väntar härnäst. Ser man till det fotbollsmässiga har det varit lite upp och ner för min del. Höga toppar och ibland djupa dalar och jag har inte riktigt fått den kontinuiteten i min prestation som jag hade önskat. Men jag är stolt över det jag bidragit med och jag har alltid gjort mitt absolut bästa och försökt hjälpa föreningen framåt på bästa sätt. Så för att summera tiden i Djurgården har det varit en ära att spela här.

Sportchefen Bosse Andersson om avskedet:

- Först och främst måste vi tacka Nicklas för hans tid i Djurgården. En otroligt professionell spelare som alltid ger järnet på varje träning och match, han har kontinuerligt bidragit till gruppen och varit en viktig spelare för oss. Han var med och bidrog till guldet 2019 och har hjälpt oss att hålla en hög nivå under hans tid här. En superkille både på och utanför planen och vi önskar honom ett stort lycka till i hans nästa steg inom fotbollen.

Bärkroth kom till Djurgården från polska Lech Poznan under sommaren 2018, men har även en bakgrund med spel i IFK Norrköping, Brommapojkarna och IFK Göteborg. På utländsk mark har han även tillhört Leiria i Portugal.