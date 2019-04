Djurgårdens glädjebesked - kvintett åter redo för spel

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Flera Djurgården-spelare missade mötet med Häcken. Men nu ger klubben tummen upp för kvintetten Jonathan Augustinsson, Jacob Une Larsson, Jonathan Ring, Elliot Käck, Alexander Abrahamsson och Per Kristian Bråtveit.

Under tisdagen kom Djurgården med positiva signaler kring att flera spelare som missade helgens möte med Häcken skulle kunna vara aktuella för spel mot IFK Norrköping.

Och så ser det nu att bli.

På Djurgårdens hemsida uttalar sig naprapat Christan Andersson om läget i truppen.

- Jonathan Augustinsson, Jacob Une Larsson, Jonathan Ring, Elliot Käck, Alexander Abrahamsson och PK Bråtveit tränade alla för fullt idag så de är aktuella för spel. Sedan får vi följa upp och diskutera med tränarna men alla var med på planen. I övrigt fortsätter Aslak Witry sin rehab som går stadigt framåt medan Hampus Finndell missade träningen på grund av sjukdom.

Augustinsson, Käck, Abrahamsson och Bråtveit har varit borta under en kortare tid medan Une Larsson är aktuell för sin första allsvenska match för i år.

Du ser torsdagens möte mellan Djurgården och IFK Norrköping på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 18:45.