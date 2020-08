Djurgårdens sportchef: "Våra grabbar sätter sig strax på bussen ut till flygplatsen för att åka ner till Skåne"

Helsingborgs IF vill flytta söndagens möte med Djurgården. Djurgården? De är på väg till Skåne. - Vi har precis fått besked från Helsingborgs läkare som säger att matchen ska spelas som planerat, säger Dif:s sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

Helsingborgs IF skickade under lördagen in en hemställan till Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté om att flytta söndagens möte med Djurgården. Detta med anledning av att klubben har drabbats av ytterligare coronafall.

Hur Djurgården tänker kring det hela?

- Vi blev väldigt konfunderande. Vi har också tagit del av en sådan hemställan som vi kommer att svara på. Vi har även varit i kontakt med Harald Roos, som är läkare i Helsingborg, och vi har fått beskedet att vi ska spela matchen precis som vanligt, vid 14.30 på ett tryggt och säkert sätt, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.

Till mig sa Krister Azelius (ordförande HIF) att de fortfarande väntar på besked från Smittskydd Skåne om de ska få fortsätta bedriva sin verksamhet i morgon.

- Precis, men oavsett är det Harald Roos som har gett oss den här informationen och han är ytterst ansvarig i det här. Vad vi har hört så kommer vi att få svar på testerna under dagen. Och de spelare som har symptom kommer de att hantera så att vi kan genomföra matchen på ett tryggt och säkert sätt. Då utgår vi ifrån det.

Hur tar ni det här vidare nu?

- Våra grabbar sätter sig strax på bussen ut till flygplatsen och åker ner till Skåne. Det är det som vi gör rent fotbollsmässigt. När det gäller hemställan är det klart att vi kommer svara på den.

Vad kommer ni svara på den i och med att HIF på sin hemsida skriver att de vill skjuta fram matchen?

- Oavsett vad HIF skriver på sin hemsida är det inte den informationen man ska lita på. I grund och botten har alla svenska klubbar kommit fram att man ska genomföra matcherna. Har vi den informationen från läkaren i Helsingborg som känner sig trygg med att vi ska kunna genomföra en match i morgon, då måste vi lyssna på det.

- HIF har haft fall tidigare och vår grupp har varit i dialog med Helsingborg i dagar och den dialogen är den vi lyssnar på och inte den som står på deras hemsida.

Hur ser ni på att flytta matchen?

- Det får vi ta då. Vi är i en tuff situation med covid. Jag tror ändå alla klubbar har varit med och tagit beslut på att matcherna ska genomföras. I min värld är det ingen skillnad på Helsingborg eller AFC som spelade under en lång period med en väldigt begränsad spelartrupp.