HIF har skickat in en hemställan – vill flytta mötet med Djurgården

Smittskydd Skåne har utfärdat en rekommendation till Helsingborgs IF. Bedriv inte någon fotbollsverksamhet tills vidare. Nu vill HIF skjuta fram söndagens möte med Djurgården.

I går, fredag, avslöjade Fotbollskanalen att Helsingborgs IF drabbats av ytterligare coronafall. Sedan tidigare är Amin Gigovic sjuk och nu är ytterligare spelare drabbade.

- Vi har fått ytterligare ett fall i A-truppen och bekräftade fall U-truppen, sa klubbdirektör Joel Sandborg till Fotbollskanalen under fredagen.

Nu har klubben vänt sig till Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté för att be om att få matchen uppskjuten.

På sin hemsida skriver HIF följande:

"Smittskydd Skåne och Infektionskliniken Helsingborg har idag utfärdat en skarp rekommendation till HIF att tills vidare (till dess att infektionsläget har kunnat konstateras) inte bedriva fotbollsverksamhet, vilket innebär att dagens matchförberedande träning har ställts in. Därför har HIF skickat in en hemställan om flytt av matchen mot Djurgårdens IF till tävlingskommittén".

- Vi har begärt att matchen flyttas och vi gör det med hänvisning till att vi i dag har fått besked från smittskydd Skåne och infektionskliniken i Helsingborg, att vi tills vidare inte får bedriva någon fotbollsverksamhet, säger HIF:s ordförande Krister Azelius till Fotbollskanalen.

- Den matchförberedande träning som skulle ägt rum har vi tvingats ställa in, med utgångpunkt från den smittbild vi har i den här gruppen om man räknar in både A- och U-lag. Det är självklart att vi inte tar risker när medicinska organisationer säger till.

Ni får inte bedriva fotbollsverksamhet tills vidare, hur länge kommer det att gälla?

- Som vi förstår det är det så att vi inte kommer kunna bedriva fotbollsverksamheten, seniorlag, förrän smittskyddsläkaren i Skåne ger oss klartecken.

- Förbundet ska nu ta ställning om det ska spelas en match eller inte. Om det kommer ett ställningstagande som anser att förbundet vill att matchen ska genomföras då kommer vi behöva ta upp den frågan med smittskyddsläkaren. Då fortsätter diskussionen. Jag kan inte säga att det inte blir någon match, vi har begärt att den ska flyttas.

Vad händer om ni inte får matchen framskjuten?

- Det finns några olika scenarion. Om de inte flyttar matchen ställs vi inför en märklig situation. Om det inte innebär att vi inte kan följa Smittskydds Skåne rekommendation, att inte bedriva en fotbollsverksamhet, så måste man fördjupa sig kring det.

- Jag är inte där ännu att jag kan förhålla mig till det. Blir det så att vi ska spela och smittskyddet under tiden har kommit fram till att vi har ett infektionsläge som inte är farligt, då är det naturligtvis besvärande att vi inte har kunnat vidta normala matchförberedande åtgärder. Men det är en ren fotbollsfråga i detta.

Azelius fortsätter:

- Det finns en risk att vi inte kommer ha infektionsläget klart för oss i tid.

Kort innan HIF gick ut med sitt pressmeddelande var Fotbollskanalen i kontakt med ordförande i Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté, Christer Gustafsson.

Gustafsson förklarade som bekant att det finns en möjlighet att skjuta upp matcher vid konstaterade coronafall i en trupp. Han berättade även att det inte är aktuellt med WO i den här typen av situation.

- Nej, det ser jag inte att det är möjligt, säger Gustafsson.

Så alternativen är då att matchen skjuts upp eller så spelas den som vanligt trots att det är coronafall i truppen?

- Ja, det är väl de två alternativen som jag ser det.

Är det lämpligt att spela den här matchen i morgon i och med att det finns coronafall i HIF?

- Det kan jag inte uttala mig om. Vi får hoppas att inblandade parter fattar det bästa beslutet.