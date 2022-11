Dramatiska BP-festen - succétränaren fick sparken och klubbtopp pikades av spelare

Det stormar i Brommapojkarna. Missnöje finns runt representationslagen både på herr- och damsidan, uppger flera olika källor för Fotbollskanalen. Det trots att klubben, för första gången någonsin, har lag i både herr- och damallsvenskan nästa år.

I januari i år anställdes Peter Kleve, som rekryterades från Hammarby, som ny klubbdirektör i BP och i höstas tog han med sig Philip Berglund från Bajen. Berglund blev då sportchef för herr- och ungdomslagen. De har nu fattat ett beslut som skakade om en avslutningsfest under tisdagen.

Tätt inpå festen, som herr- och damlaget samt klubbledningen var på, fick nämligen succémannen Christer Mattiasson beskedet att han får lämna sin position som tränare för herrlaget. Det trots att han fört laget från ettan till allsvenskan på två år och blev utsedd till årets tränare i superettan i år.

Framgångarna ledde till att allsvenska Sirius visade intresse för Mattiasson och den senaste tiden har Uppsala-klubben förhandlat med tränaren samt BP för att få igenom en övergång. Men i dagarna meddelade Mattiasson i en intervju med fotbolldirekt.se att han trots allt fattat beslut om att stanna på Grimsta IP.

Därefter tog soppan en ny vändning. BP hade redan hunnit inleda en rekryteringsprocess för att ersätta Mattiasson (klubbdirektör Peter Kleve har bekräftat för Aftonbladet att Olof Mellberg är en av tre kandidater som man tagit fram), och trots Mattiassons nya önskan om en fortsättning i BP såg klubbledningen en framtid utan honom framför sig. Därför har man nu meddelat tränaren att man vill avsluta samarbetet och förhoppningen från Brommapojkarnas sida är nu att det trots allt ska lösa sig med en flytt till Sirius för Mattiasson, erfar Fotbollskanalen.

Enligt flera källor har Mattiasson och den nya klubbledningen under året haft olika syn på hur spelare i herrlaget ska matchas. Ledningen har tryckt på för att många unga spelare ska få speltid, medan Mattiasson velat använda bästa möjliga lag. Det har ändå inneburit att flera löften fått gott om speltid och nu är högaktuella för större klubbar i vinter. Det rör sig om spelare som Lucas Bergvall, Wilmer Odefalk och Theo Bergvall.

"Att vara tränare i BP handlar väldigt mycket om att spela in unga spelare. Det är BP dna. Så det är något vi ständigt diskuterar och som vi inte alltid är överens om", skriver klubbdirektören Peter Kleve i ett sms till Fotbollskanalen.

Han berättar också att Mattiasson fortsatt kan hamna i Sirius.

"Det finns dialog mellan BP och Sirius angående Christer Mattisson, vi kommer gå ut med info när något är klart", skriver Kleve.

En rad olika personer som Fotbollskanalen talat med och som var på plats under tisdagens avslutningsfest beskriver att nyheten om att ledningen dumpat Mattiasson skapade en konstig stämning på festen. Mattiasson själv var trots situationen på plats under kvällen, men lämnade tidigare än många andra.

Även kring BP:s damlag har beslut fattats som rört upp känslor internt. Trots att laget höll sig kvar i allsvenskan har ledningen bestämt att det ska kapas i damernas budget, på grund av klubbens ekonomiska läge. Budgeten ska vara betydligt mindre 2023 än vad den var 2022, enligt uppgiftslämnare till Fotbollskanalen.

Det råder alltså oklarheter kring vem som ska vara tränare på herrsidan, trots de senaste årens succé, och på damsidan är läget liknande. Huvudtränaren Marcelo Fernandez har fört laget från tredjedivisionen till säkrat kontrakt i allsvenskan men nu är det tveksamt om han får fortsatt förtroende av klubbledningen, uppger källor till Fotbollskanalen.

Under avslutningsfesten framfördes det, från spelarhåll, olika former av kritik mot ledningens hantering av ekonomiska frågor. Under ett quiz, som arrangerades av spelare, döpte deltagare sig till namn som exempelvis "Vart är pengarna?".

Dessutom pikades klubbdirektören Peter Kleve öppet av spelarna som låg bakom festens nämnda quiz, för sitt sätt att leda verksamheten. En av frågorna var nämligen: "Har någon sett klubbdirektören? Vem är Peter Kleve?". Frågan följdes upp med fyra olika svarsalternativ bestående av bilder på olika män. Deltagarna skulle då "gissa" vem som var Kleve av de fyra männen.

Kleve säger sig ta pikarna med ro. I ett sms skriver han:

"Vi hade ett väldigt uppskattat och roligt quiz igår på middagen där det pikas på många roliga saker som hänt under säsongen. Var faktiskt riktigt skoj och bjöd på många skratt".

Fotbollskanalen har upprepade gånger sökt Christer Mattiasson, under tisdagen och onsdagen, utan framgång.