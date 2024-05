Drömbesked för Wendin Thomasson - befarade det värsta: "Aldrig haft så ont i mitt liv"

I lördagens 3-0-seger mot Häcken skadade Gais-backen Robin Wendin Thomasson sitt knä efter att ha fått en hård smäll i en duell med Valgeir Fridriksson. Smärtan var så intensiv att 25-åringen tvingades till byte just före pausvilan.

Sedan dess har det passerat några orosfyllda dagar för Wendin Thomasson.

Under onsdagsmorgonen gjordes en MR-röntgen på vänsterbackens knä - och kort därefter kom glädjebeskedet:

- Det är inte mer än en blödning, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag är förvånad, men väldigt glad. Det är mycket bättre än förväntat. Jag var med på mycket av träningen i dag och det känns bra.

Wendin Thomasson var mer eller mindre säker på att något var trasigt i knät efter smällen i Häcken-matchen.

- Jag har aldrig haft så ont i hela mitt liv. Det går inte att beskriva. Jag hade så jävla ont. Och nu, några dagar efter, står jag här och kan köra. Jag är så glad.

Tror du att du kan spela mot Halmstad på lördag?

- Jag vågar inte säga för mycket, men ja, jag hoppas det. Och det trodde jag inte. Jag är förvånad och väldigt glad.

Gais-tränaren Fredrik Holmberg vad mycket glad även han över beskedet.

- Så skönt. Det är gött att det inte var något allvarligt, säger Holmberg som samtidigt medger att han var orolig för att det skulle handla om en allvarlig skada för Wendin Thomasson.

- Det blir man alltid när det handlar om knät. Det fanns en oro för att det skulle vara någonting. Vi är väldigt glada över det.

Holmberg är samtidigt full av beundran över Wendin Thomassons start i Gias, efter flytten från division 1-klubben Eskilsminne i vintras.

- Av mycket som har överraskad är detta individuellt den största överraskningen. Att gå från division 1 och acklimatisera sig så snabbt och vara så kall som han är, det är väldigt roligt. Jag är väldigt glad över att han är hos oss.

Vad såg ni i honom i Ettan som gjorde att ni ville värva honom?

- Vi såg att han skulle passa i den rollen. Att han har en bra fysik, bra teknik, kan gå både på insida och utsida med bollen, är modern i sitt sätt att spela, otroligt trygg med bollen och har en bra fart. Han har också en väldigt bra vänsterfot och är bra en mot en.

Fredrik Holmberg stannar upp för en sekund - och tillägger sedan:

- Vi trodde inte att det skulle gå så fort som det har gått. Det är överraskande. Det såg vi inte riktigt. Jag hade mer tänkt att han skulle spela in sig under våren och bli att räkna med under hösten. Men han visade det redan på försäsongen där han höjde ribban hela tiden.

Holmberg imponeras även över 25-åringens mentalitet och mod.

- Det är mer publik, förväntningar och tryck än vad det har varit tidigare för honom, men han är hur cool som helst. Han går ut i derbyn samt mot Malmö och Djurgården på bortaplan som att han har gjort det hela livet.

Wendin Thomasson har åtta starter, tre inhopp och tre framspelningar på meritlistan under de elva första allsvenska omgångarna.

Tabelltrean Gais möter Halmstads BK på bortaplan på lördag klockan 17.30, innan det är dags för sommaruppehåll.