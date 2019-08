Dubbla uttagningar för Bajen och Djurgården i ”Omgångens lag”

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I omgång 20 tog både Hammarby och Djurgården 3-0-segrar på Tele 2 arena, mot Sundsvall respektive AFC Eskilstuna, vilket genererar dubbla uttagningar för bägge laget. I Hammarby är både Alexander Kacaniklic och Muamer Tankovic med, medan djurgårdarna Marcus Danielson och Aslak Fonn Witry bägge är uttagna.

Kalmars skräll borta mot AIK gör att två spelare tar sig in i elvan. Målvakten Lucas Hägg-Johansson är med i laget, likaså målskytten Fidan Aliti. Även Malmö och Elfsborg har två spelare var med i elvan, i form av Arnor Traustason och Romain Gall samt Simon Olsson och Jesper Karlsson.

Målvakt:

Lucas Hägg-Johansson (3)

Försvarare:

Aslak Fonn Witry (3), Marcus Danielson (6), Fidan Aliti (2), Gudmundur Thorarinsson (1)

Mittfältare:

Arnor Traustason (1), Muamer Tankovic (7), Simon Olsson (1)

Anfallare:

Alexander Kacaniklic (4), Romain Gall (1), Jesper Karlsson (1)