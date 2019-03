Duon saknar arbetstillstånd - kan missa FFF:s premiär

På söndag ställs Falkenberg hemma mot Örebro SK i den allsvenska premiären. Då kan laget få klara sig utan nyförvärven Kirill Pogrebnjak och John Chibuike som båda saknar arbetstillstånd.

- Får vi inte tillstånden tills helgen så får Hasse (Eklund) ta ut ett lag utan Chibuike och Pogrebnyak, svårare än så är det inte, säger FFF:s sportchef Håkan Nilsson till Hallands Nyheter.

- Självklart har jag en uppgift att se till att vi inte hamnar i den situationen att de inte får spela på söndag, men sen handlar det om vad jag kan påverka.

På frågan om Nilsson känner en oro över att duon inte blir spelklara till den allsvenska premiären svarar han:

- Självklart känner jag en oro över saker som jag inte kan påverka helt själv. Innan arbetstillstånden finns i min hand så är jag orolig, men det är inget som håller mig sömnlös om nätterna.

